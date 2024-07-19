https://crimea.ria.ru/20240719/11-vysokotochnykh-udarov-unichtozheny-aviabazy-i-eshelony-s-zapadnoy-tekhnikoy-1138994657.html

11 высокоточных ударов: уничтожены авиабазы и эшелоны с западной техникой

11 высокоточных ударов: уничтожены авиабазы и эшелоны с западной техникой - РИА Новости Крым, 19.07.2024

11 высокоточных ударов: уничтожены авиабазы и эшелоны с западной техникой

Вооруженные силы России за неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и предприятиям оборонно-промышленного комплекса... РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T15:05

2024-07-19T15:05

2024-07-19T15:14

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

потери всу

новости сво

поставки западного оружия украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, были поражены места размещения подразделений ВСУ, эшелоны с вооружением и военной техникой, склады хранения боеприпасов, в том числе поставленных западными партнерами Киева."Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - заключили в военном ведомстве.Накануне Вооруженные силы России групповым ударом поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины. Днем ранее был поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. 13 июля экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север".Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены Marder и 120 боевиков: ракетный удар по эшелону под ХарьковомАрмия России уничтожила завод по производству взрывчатки в зоне СВО39 групповых ударов за неделю: что уничтожили на Украине

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости сво, поставки западного оружия украине, всу (вооруженные силы украины)