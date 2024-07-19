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11 высокоточных ударов: уничтожены авиабазы и эшелоны с западной техникой - РИА Новости Крым, 19.07.2024
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11 высокоточных ударов: уничтожены авиабазы и эшелоны с западной техникой
11 высокоточных ударов: уничтожены авиабазы и эшелоны с западной техникой - РИА Новости Крым, 19.07.2024
11 высокоточных ударов: уничтожены авиабазы и эшелоны с западной техникой
Вооруженные силы России за неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и предприятиям оборонно-промышленного комплекса... РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T15:05
2024-07-19T15:14
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
новости сво
поставки западного оружия украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, были поражены места размещения подразделений ВСУ, эшелоны с вооружением и военной техникой, склады хранения боеприпасов, в том числе поставленных западными партнерами Киева."Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - заключили в военном ведомстве.Накануне Вооруженные силы России групповым ударом поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины. Днем ранее был поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. 13 июля экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север".Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены Marder и 120 боевиков: ракетный удар по эшелону под ХарьковомАрмия России уничтожила завод по производству взрывчатки в зоне СВО39 групповых ударов за неделю: что уничтожили на Украине
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости сво, поставки западного оружия украине, всу (вооруженные силы украины)
11 высокоточных ударов: уничтожены авиабазы и эшелоны с западной техникой

Авиабазы ВСУ и эшелоны с западной техникой уничтожены высокоточными ударами армии России

15:05 19.07.2024 (обновлено: 15:14 19.07.2024)
 
© РИА Новости КрымРакета "Калибр"
Ракета Калибр - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

"11 групповых ударов нанесено высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по авиационным базам противника, объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ОПК Украины, средствам ПВО и радиоэлектронной борьбы ВСУ", - сказано в недельной сводке.

Кроме того, были поражены места размещения подразделений ВСУ, эшелоны с вооружением и военной техникой, склады хранения боеприпасов, в том числе поставленных западными партнерами Киева.
"Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - заключили в военном ведомстве.
Накануне Вооруженные силы России групповым ударом поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины. Днем ранее был поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. 13 июля экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север".
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Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости СВОПоставки западного оружия УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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