https://crimea.ria.ru/20240718/na-ukraine-porazhen-voennyy-aerodrom--1138960509.html

На Украине поражен военный аэродром

На Украине поражен военный аэродром - РИА Новости Крым, 18.07.2024

На Украине поражен военный аэродром

Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины. Об этом сообщает Миноброны. РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T14:15

2024-07-18T14:15

2024-07-18T14:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины. Об этом сообщает Миноброны.Отмечается, что удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, силы ПВО уничтожили в небе самолет украинских воздушных сил МиГ-29.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 629 самолетов, 277 вертолетов, 27 783 беспилотника, 552 зенитных ракетных комплекса, 16 608 танков и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 037 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 800 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУЗа первый сбитый F-16 российские военные получат 15 миллионов рублейАрмия России уничтожила завод по производству взрывчатки в зоне СВО

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, пво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии