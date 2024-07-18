https://crimea.ria.ru/20240718/na-ukraine-porazhen-voennyy-aerodrom--1138960509.html
На Украине поражен военный аэродром
На Украине поражен военный аэродром - РИА Новости Крым, 18.07.2024
На Украине поражен военный аэродром
Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины. Об этом сообщает Миноброны. РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T14:15
2024-07-18T14:15
2024-07-18T14:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины. Об этом сообщает Миноброны.Отмечается, что удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, силы ПВО уничтожили в небе самолет украинских воздушных сил МиГ-29.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 629 самолетов, 277 вертолетов, 27 783 беспилотника, 552 зенитных ракетных комплекса, 16 608 танков и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 037 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 800 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУЗа первый сбитый F-16 российские военные получат 15 миллионов рублейАрмия России уничтожила завод по производству взрывчатки в зоне СВО
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, пво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
На Украине поражен военный аэродром
ВС России поразили украинский военный аэродром и сбили самолет МиГ-29
14:15 18.07.2024 (обновлено: 14:17 18.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины. Об этом сообщает Миноброны.
Отмечается, что удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
Кроме того, силы ПВО уничтожили в небе самолет украинских воздушных сил МиГ-29.
"Также сбиты три управляемых авиабомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров", - сказано в сводке военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 629 самолетов, 277 вертолетов, 27 783 беспилотника, 552 зенитных ракетных комплекса, 16 608 танков и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 037 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 800 единиц специальной военной автомобильной техники.
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