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Крымский мост: очередь растет с обеих сторон - РИА Новости Крым, 01.09.2024
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Крымский мост: очередь растет с обеих сторон
Крымский мост: очередь растет с обеих сторон - РИА Новости Крым, 01.09.2024
Крымский мост: очередь растет с обеих сторон
Перед въездом на Крымский мост очереди растут с обеих сторон транспортного перехода. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T14:07
2024-09-01T14:09
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост очереди растут с обеих сторон транспортного перехода. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Два часа назад в очереди со стороны Кубани было 550 машин, в 10 утра проезда со стороны Краснодарского края ожидали 270 автомобилей.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Оптимальное время проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Крымский мост – стратегический объект, на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Прохождение досмотра на мостовом переходе – обязательная процедура.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на транспортном переходе через керченский пролив увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.
https://crimea.ria.ru/20240818/krymskiy-most-aktualnaya-informatsiya-ob-ocheredyakh-i-poleznye-sovety-1139688318.html
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: очередь растет с обеих сторон

На Крымском мосту проезда ждут почти 800 автомобилей с обеих сторон

14:07 01.09.2024 (обновлено: 14:09 01.09.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост очереди растут с обеих сторон транспортного перехода. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 14:00 Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 590 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа", – говорится в сообщении.
Два часа назад в очереди со стороны Кубани было 550 машин, в 10 утра проезда со стороны Краснодарского края ожидали 270 автомобилей.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Оптимальное время проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Крымский мост – стратегический объект, на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Прохождение досмотра на мостовом переходе – обязательная процедура.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на транспортном переходе через керченский пролив увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.
Крымский мост
18 августа, 13:30Ситуация на дорогах Крыма
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