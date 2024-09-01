Крымский мост: очередь выросла в два раза
На Крымском мосту проезда со стороны Тамани ждут 550 автомобилей
12:07 01.09.2024 (обновлено: 12:11 01.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани очередь увеличилась в два раза за два часа. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 12:00 Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 550 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – говорится в сообщении.
Часом ранее в очереди со стороны Кубани было 400 машин, в 10 утра проезда со стороны Краснодарского края ожидали 270 автомобилей.
Оптимальное время проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на транспортном переходе через керченский пролив увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.
Крымский мост – стратегический объект, на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Прохождение досмотра на мостовом переходе – обязательная процедура.