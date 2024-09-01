Крымский мост сейчас: снова растет очередь
В очереди на Крымский мост стоят 270 машин со стороны Тамани
10:10 01.09.2024 (обновлено: 10:16 01.09.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани растет очередь. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 10:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 270 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – говорится в сообщении.
Крымский мост – стратегический объект, на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Прохождение досмотра на мостовом переходе – обязательная процедура.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на транспортном переходе через керченский пролив увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.
Оптимальное время проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.