https://crimea.ria.ru/20240901/ataka-ukrainskikh-dronov-na-moskvu--chto-izvestno-1140038468.html

Атака украинских дронов на Москву – что известно

Атака украинских дронов на Москву – что известно - РИА Новости Крым, 01.09.2024

Атака украинских дронов на Москву – что известно

За ночь над Москвой и Московской областью были сбиты девять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, после... РИА Новости Крым, 01.09.2024

2024-09-01T12:16

2024-09-01T12:16

2024-09-01T12:21

москва

сергей собянин

нпз

новости

пво

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. За ночь над Москвой и Московской областью были сбиты девять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, после официального сообщения военного ведомства работа ПВО продолжилась и были сбиты еще два дрона.Это самая массированная атака на Москву за последнее время. Какие объекты пострадали в Москве и Московской области – в материале РИА Новости Крым.Атака продолжалась всю ночьПо данным мэра Москвы Сергея Собянина, отражение воздушной атаки происходило на протяжении всей ночи. Так, в 01:20 он сообщил о поражении беспилотника в районе городского округа Подольска. На месте обнаружения обломков разрушений и пострадавших нет. Борьба с дронами продолжалась до утра.Один из беспилотников был сбит в городском округе Ступино, сообщил в 3:18 Telegram-канале Собянин.В дальнейшем украинские БПЛА были сбиты в Одинцовском, Ленинском и Раменском городских округах, а также несколько дронов в районе Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).Атака на Московский НПЗ и Каширскую ГРЭСКак сообщил Сергей Собянин, Московский НПЗ атаковали минимум два беспилотника, которые были сбиты над его территорией. Обломки одного из них повредили отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ."Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ", – написал он.Пожар был оперативно локализован, угрозы для работы МНПЗ и для его сотрудников нет, подчеркнул Собянин.Еще одной целью украинских боевиков стала Каширская ГРЭС, которую атаковали три беспилотника. Об этом сообщил мэр городского округа Кашира Михаил Шувалов."Сегодня ночью, 1 сентября, была предпринята попытка атаки тремя беспилотниками территории Каширской ГРЭС. Жертв и разрушений нет, пожара не последовало", – написал он в своем Telegram-канале.Электроэнергия исправно подается абонентам. На месте работают оперативные службы, уточнил Шувалов.

https://crimea.ria.ru/20240901/158-dronov-nad-14-regionami-rossii-podrobnosti-nochnoy-ataki-vsu-1140034593.html

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москва, сергей собянин, нпз, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)