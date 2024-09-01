https://crimea.ria.ru/20240901/ataka-ukrainskikh-dronov-na-moskvu--chto-izvestno-1140038468.html
Атака украинских дронов на Москву – что известно
Атака украинских дронов на Москву – что известно - РИА Новости Крым, 01.09.2024
Атака украинских дронов на Москву – что известно
За ночь над Москвой и Московской областью были сбиты девять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, после... РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T12:16
2024-09-01T12:16
2024-09-01T12:21
москва
сергей собянин
нпз
новости
пво
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132536848_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_ca203b695ed14cb3d174d71c94e1a3f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. За ночь над Москвой и Московской областью были сбиты девять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, после официального сообщения военного ведомства работа ПВО продолжилась и были сбиты еще два дрона.Это самая массированная атака на Москву за последнее время. Какие объекты пострадали в Москве и Московской области – в материале РИА Новости Крым.Атака продолжалась всю ночьПо данным мэра Москвы Сергея Собянина, отражение воздушной атаки происходило на протяжении всей ночи. Так, в 01:20 он сообщил о поражении беспилотника в районе городского округа Подольска. На месте обнаружения обломков разрушений и пострадавших нет. Борьба с дронами продолжалась до утра.Один из беспилотников был сбит в городском округе Ступино, сообщил в 3:18 Telegram-канале Собянин.В дальнейшем украинские БПЛА были сбиты в Одинцовском, Ленинском и Раменском городских округах, а также несколько дронов в районе Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).Атака на Московский НПЗ и Каширскую ГРЭСКак сообщил Сергей Собянин, Московский НПЗ атаковали минимум два беспилотника, которые были сбиты над его территорией. Обломки одного из них повредили отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ."Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ", – написал он.Пожар был оперативно локализован, угрозы для работы МНПЗ и для его сотрудников нет, подчеркнул Собянин.Еще одной целью украинских боевиков стала Каширская ГРЭС, которую атаковали три беспилотника. Об этом сообщил мэр городского округа Кашира Михаил Шувалов."Сегодня ночью, 1 сентября, была предпринята попытка атаки тремя беспилотниками территории Каширской ГРЭС. Жертв и разрушений нет, пожара не последовало", – написал он в своем Telegram-канале.Электроэнергия исправно подается абонентам. На месте работают оперативные службы, уточнил Шувалов.
https://crimea.ria.ru/20240901/158-dronov-nad-14-regionami-rossii-podrobnosti-nochnoy-ataki-vsu-1140034593.html
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132536848_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_ef63fde64d90ebb3d473649a557f83eb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, нпз, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Атака украинских дронов на Москву – что известно
Подробности массированной атаки украинских дронов на Москву
12:16 01.09.2024 (обновлено: 12:21 01.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. За ночь над Москвой и Московской областью были сбиты девять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, после официального сообщения военного ведомства работа ПВО продолжилась и были сбиты еще два дрона.
Это самая массированная атака на Москву за последнее время. Какие объекты пострадали в Москве и Московской области – в материале РИА Новости Крым
.
Атака продолжалась всю ночь
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, отражение воздушной атаки происходило на протяжении всей ночи. Так, в 01:20 он сообщил о поражении беспилотника в районе городского округа Подольска. На месте обнаружения обломков разрушений и пострадавших нет. Борьба с дронами продолжалась до утра.
Один из беспилотников был сбит в городском округе Ступино, сообщил в 3:18 Telegram-канале Собянин.
В дальнейшем украинские БПЛА были сбиты в Одинцовском, Ленинском и Раменском городских округах, а также несколько дронов в районе Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).
Атака на Московский НПЗ и Каширскую ГРЭС
Как сообщил Сергей Собянин, Московский НПЗ атаковали минимум два беспилотника, которые были сбиты над его территорией. Обломки одного из них повредили отдельно стоящее техническое помещение
МНПЗ.
"Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ", – написал он.
Пожар был оперативно локализован
, угрозы для работы МНПЗ и для его сотрудников нет, подчеркнул Собянин.
Еще одной целью украинских боевиков стала Каширская ГРЭС
, которую атаковали три беспилотника. Об этом сообщил мэр городского округа Кашира Михаил Шувалов.
"Сегодня ночью, 1 сентября, была предпринята попытка атаки тремя беспилотниками территории Каширской ГРЭС. Жертв и разрушений нет, пожара не последовало", – написал он в своем Telegram-канале.
Электроэнергия исправно подается абонентам. На месте работают оперативные службы, уточнил Шувалов.