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На Московском НПЗ тушат пожар после атаки беспилотников
На Московском НПЗ тушат пожар после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 01.09.2024
На Московском НПЗ тушат пожар после атаки беспилотников
После атаки беспилотников на Московском нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) возникло возгорание. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T08:43
2024-09-01T08:43
2024-09-01T09:04
сергей собянин
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пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. После атаки беспилотников на Московском нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) возникло возгорание. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.О попытке атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод и Каширскую ГРЭС в Подмосковье стало известно рано утром в воскресенье.Всего в ночь на 1 сентября киевские боевики атаковали БпЛА самолетного типа 14 регионов России.В среду дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области. В Воронежской области после падения сбитого беспилотника произошел пожар вблизи взрывоопасных предметов, были эвакуированы жители двух населенных пунктов. В Ростовской области в результате падения сбитого беспилотника загорелся топливный склад.
https://crimea.ria.ru/20240828/khoteli-vzorvat-neftekhranilische-v-kurskoy-oblasti-zaderzhany-diversanty-1139957399.html
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сергей собянин, нпз, новости, московская область, подмосковье, беспилотник (бпла, дрон), пожар
На Московском НПЗ тушат пожар после атаки беспилотников
Пожар тушат на Московском НПЗ после атаки беспилотников – Собянин
08:43 01.09.2024 (обновлено: 09:04 01.09.2024)