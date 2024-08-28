https://crimea.ria.ru/20240828/dron-atakoval-emkost-dlya-khraneniya-nefteproduktov-v-kirovskoy-oblasti-1139933020.html

Дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области

Дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области - РИА Новости Крым, 28.08.2024

Дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области

Украинский беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов. РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T11:03

2024-08-28T11:03

2024-08-28T11:12

беспилотник (бпла, дрон)

россия

происшествия

кировская область

александр соколов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.Соколов добавил, что ситуация под контролем. На месте происшествия работает глава города Олег Исмаилов и профильные службы.В Воронежской области рано утром в среду после падения сбитого беспилотника произошел пожар вблизи взрывоопасных предметов, эвакуированы жители двух населенных пунктов. В Ростовской области в результате падения сбитого беспилотника загорелся топливный склад.

россия

кировская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), россия, происшествия, кировская область, александр соколов