Рейтинг@Mail.ru
Дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240828/dron-atakoval-emkost-dlya-khraneniya-nefteproduktov-v-kirovskoy-oblasti-1139933020.html
Дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области
Дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области
Украинский беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов. РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T11:03
2024-08-28T11:12
беспилотник (бпла, дрон)
россия
происшествия
кировская область
александр соколов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129763222_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_0aa40d2da4c6634c57223686d7554cac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.Соколов добавил, что ситуация под контролем. На месте происшествия работает глава города Олег Исмаилов и профильные службы.В Воронежской области рано утром в среду после падения сбитого беспилотника произошел пожар вблизи взрывоопасных предметов, эвакуированы жители двух населенных пунктов. В Ростовской области в результате падения сбитого беспилотника загорелся топливный склад.
россия
кировская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129763222_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_35b2c34ee8084d7834d2716b48db8b71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспилотник (бпла, дрон), россия, происшествия, кировская область, александр соколов
Дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области

Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области

11:03 28.08.2024 (обновлено: 11:12 28.08.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль спецслужб
Автомобиль спецслужб - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.
"Несколько минут назад совершен прилет БПЛА в город Котельнич. Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет. Возгорания нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Соколов добавил, что ситуация под контролем. На месте происшествия работает глава города Олег Исмаилов и профильные службы.
В Воронежской области рано утром в среду после падения сбитого беспилотника произошел пожар вблизи взрывоопасных предметов, эвакуированы жители двух населенных пунктов. В Ростовской области в результате падения сбитого беспилотника загорелся топливный склад.
 
Беспилотник (БПЛА, дрон)РоссияПроисшествияКировская областьАлександр Соколов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:12Пляжи Ялты вновь открыты после шторма
11:03Дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области
10:50Более 60 улиц Симферополя отключат от газа
10:31В Ингушетии предотвратили атаку террористов на церковь и правоохранителей
10:07Аэропорт Нижнекамска временно закрыт
09:58В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики
09:45Хакеры "слили" в сеть данные о почти 8 тысячах боевиков "Азова"*
09:36Отчисление учеников после 9 класса – как это происходит в Крыму
09:25Масштабный лесной пожар в районе горы Тепе-Оба в Крыму локализован
09:19В Севастополе стартовало досрочное голосование на выборах
09:12Учения по действиям при воздушной тревоге пройдут в школах 88 регионов РФ
09:01Крымчанину грозит пять лет колонии за призывы к убийству русских
08:46Склад с топливом горит в Ростовской области после атаки дронов ВСУ
08:38В части Ялты и Кореизе отключат воду
08:34Пешеход погиб под колесами авто на Кубани
08:23Самым популярным кружком для школьников в Крыму стали занятия по IT
08:22На Крымском мосту выросла очередь
07:59Аэропорт Казани временно закрыт
07:57Таких на фронте называют вторыми после Бога
07:40Евпатория осталась без воды из-за аварии
Лента новостейМолния