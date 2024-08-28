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Дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области
Дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области
Украинский беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов. РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T11:03
2024-08-28T11:03
2024-08-28T11:12
беспилотник (бпла, дрон)
россия
происшествия
кировская область
александр соколов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.Соколов добавил, что ситуация под контролем. На месте происшествия работает глава города Олег Исмаилов и профильные службы.В Воронежской области рано утром в среду после падения сбитого беспилотника произошел пожар вблизи взрывоопасных предметов, эвакуированы жители двух населенных пунктов. В Ростовской области в результате падения сбитого беспилотника загорелся топливный склад.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), россия, происшествия, кировская область, александр соколов
Дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области
Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области
11:03 28.08.2024 (обновлено: 11:12 28.08.2024)