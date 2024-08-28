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Склад с топливом горит в Ростовской области после атаки дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 28.08.2024
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Склад с топливом горит в Ростовской области после атаки дронов ВСУ
Склад с топливом горит в Ростовской области после атаки дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Склад с топливом горит в Ростовской области после атаки дронов ВСУ
В Ростовской области после атаки украинских беспилотников загорелся топливный склад. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T08:46
2024-08-28T08:51
ростовская область
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
василий голубев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Ростовской области после атаки украинских беспилотников загорелся топливный склад. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.Голубев уточнил, что угрозы распространения огня на жилые дома нет.По данным Минобороны РФ, ночью над Ростовской областью силы ПВО сбили четыре беспилотника самолетного типа.А в Воронежской области после падения сбитого беспилотника произошел пожар вблизи взрывоопасных предметов, эвакуированы жители двух населенных пунктов.Читайте также на РИА Новости Крым: Крупный пожар в Пролетарске Ростовской области потушенВ Ростовской области введен запрет на массовые мероприятияВзрывная волна от сбитой ракеты повредила 15 домов в Ростовской области
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ростовская область, пожар, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), василий голубев, происшествия
Склад с топливом горит в Ростовской области после атаки дронов ВСУ

В Ростовской области произошел пожар на топливном складе после атаки украинских дронов

08:46 28.08.2024 (обновлено: 08:51 28.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Ростовской области после атаки украинских беспилотников загорелся топливный склад. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"В Каменском районе в результате атаки БПЛА произошло возгорание на топливном складе. Пострадавших нет. В тушении задействованы силы экстренного реагирования", - написал он в своем Telegram-канале.
Голубев уточнил, что угрозы распространения огня на жилые дома нет.
По данным Минобороны РФ, ночью над Ростовской областью силы ПВО сбили четыре беспилотника самолетного типа.
А в Воронежской области после падения сбитого беспилотника произошел пожар вблизи взрывоопасных предметов, эвакуированы жители двух населенных пунктов.
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Ростовская областьПожарБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Василий ГолубевПроисшествия
 
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