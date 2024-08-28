https://crimea.ria.ru/20240828/sklad-s-toplivom-gorit-v-rostovskoy-oblasti-posle-ataki-dronov-vsu-1139929325.html

Склад с топливом горит в Ростовской области после атаки дронов ВСУ

Склад с топливом горит в Ростовской области после атаки дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 28.08.2024

Склад с топливом горит в Ростовской области после атаки дронов ВСУ

В Ростовской области после атаки украинских беспилотников загорелся топливный склад. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T08:46

2024-08-28T08:46

2024-08-28T08:51

ростовская область

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

василий голубев

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Ростовской области после атаки украинских беспилотников загорелся топливный склад. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.Голубев уточнил, что угрозы распространения огня на жилые дома нет.По данным Минобороны РФ, ночью над Ростовской областью силы ПВО сбили четыре беспилотника самолетного типа.А в Воронежской области после падения сбитого беспилотника произошел пожар вблизи взрывоопасных предметов, эвакуированы жители двух населенных пунктов.Читайте также на РИА Новости Крым: Крупный пожар в Пролетарске Ростовской области потушенВ Ростовской области введен запрет на массовые мероприятияВзрывная волна от сбитой ракеты повредила 15 домов в Ростовской области

ростовская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, пожар, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), василий голубев, происшествия