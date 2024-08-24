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Крупный пожар в Пролетарске Ростовской области потушен - РИА Новости Крым, 24.08.2024
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Крупный пожар в Пролетарске Ростовской области потушен
Крупный пожар в Пролетарске Ростовской области потушен - РИА Новости Крым, 24.08.2024
Крупный пожар в Пролетарске Ростовской области потушен
В Ростовской области потушили пожар в Пролетарске, где горела сухая растительность и строения. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T07:36
2024-08-24T07:36
новости
ростовская область
происшествия
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Ростовской области потушили пожар в Пролетарске, где горела сухая растительность и строения. Об этом сообщили в МЧС России.В пятницу вечером в Пролетарске загорелся камыш. Огонь перешел на жилые строения.Пострадавших нет, уточнили в ведомстве.Накануне в регионе временно запретили массовые мероприятия на открытом воздухе. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.21 августа в области упавшие ночью обломки сбитой ракеты вызвали на пустыре возгорание сухой растительности, огонь перекинулся на жилые дома, в результате чего несколько домовладений получили повреждения.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Севастополе поставил под угрозу дома – эвакуировали людейВ Крыму пожар остановили на границе сафари-парка: помог вертолетВ Ростове засуха – введен режим повышенной готовности
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, ростовская область, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Крупный пожар в Пролетарске Ростовской области потушен

В Ростовской области ликвидирован крупный пожар в Пролетарске

07:36 24.08.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАвтомобиль пожарной службы на подъезде к месту крушения самолета
Автомобиль пожарной службы на подъезде к месту крушения самолета - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Шипицин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Ростовской области потушили пожар в Пролетарске, где горела сухая растительность и строения. Об этом сообщили в МЧС России.
В пятницу вечером в Пролетарске загорелся камыш. Огонь перешел на жилые строения.

"В Ростовской области сотрудники МЧС России ликвидировали пожар: сухая растительность на 14,9 га; строения на 360 квадратных метрах", – сказано в сообщении.

Пострадавших нет, уточнили в ведомстве.
Накануне в регионе временно запретили массовые мероприятия на открытом воздухе. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.
21 августа в области упавшие ночью обломки сбитой ракеты вызвали на пустыре возгорание сухой растительности, огонь перекинулся на жилые дома, в результате чего несколько домовладений получили повреждения.
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НовостиРостовская областьПроисшествияПожарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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