https://crimea.ria.ru/20240824/krupnyy-pozhar-v-proletarske-rostovskoy-oblasti-potushen-1139836295.html

Крупный пожар в Пролетарске Ростовской области потушен

Крупный пожар в Пролетарске Ростовской области потушен - РИА Новости Крым, 24.08.2024

Крупный пожар в Пролетарске Ростовской области потушен

В Ростовской области потушили пожар в Пролетарске, где горела сухая растительность и строения. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 24.08.2024

2024-08-24T07:36

2024-08-24T07:36

2024-08-24T07:36

новости

ростовская область

происшествия

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Ростовской области потушили пожар в Пролетарске, где горела сухая растительность и строения. Об этом сообщили в МЧС России.В пятницу вечером в Пролетарске загорелся камыш. Огонь перешел на жилые строения.Пострадавших нет, уточнили в ведомстве.Накануне в регионе временно запретили массовые мероприятия на открытом воздухе. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.21 августа в области упавшие ночью обломки сбитой ракеты вызвали на пустыре возгорание сухой растительности, огонь перекинулся на жилые дома, в результате чего несколько домовладений получили повреждения.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Севастополе поставил под угрозу дома – эвакуировали людейВ Крыму пожар остановили на границе сафари-парка: помог вертолетВ Ростове засуха – введен режим повышенной готовности

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ростовская область, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)