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20 улиц Симферополя останутся на день без воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.09.2024
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20 улиц Симферополя останутся на день без воды из-за аварии
20 улиц Симферополя останутся на день без воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.09.2024
20 улиц Симферополя останутся на день без воды из-за аварии
Два десятка симферопольских улиц в пятницу останутся без воды из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T21:21
2024-09-12T21:21
симферополь
вода в крыму
отключение воды в крыму
жкх
подготовка к отопительному сезону 2017/2018 года в крыму и севастополе
новости крыма
вода крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Два десятка симферопольских улиц в пятницу останутся без воды из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".В указанное время без водоснабжения останутся улицы Пехотинцев, Ларионова, Мелитопольская, Джанкойская, Битумная, Салгирная, Ракетная, Линейная, Лавриненко, Арзы, Генчлик, Берекет, Чокрак, Раздольная, Чередниченко, Вильямсона, Весенняя, Мариша, Зубцова, а также переулки Хазарский, Битумный, Линейный, проезды Линейный и Пехотинцев.Кроме того, отключение планируется по улицам Дружбы и Степной в селе Мирное. На время выполнения работ абонентов обещают обеспечить привозной водой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Достаточно ли воды в Чернореченском водохранилище в СевастополеПритоки уменьшились: сколько воды накопил КрымВ Евпатории завершили работы на магистральном водоводе
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20 улиц Симферополя останутся на день без воды из-за аварии

"Вода Крыма": часть Симферополя 13 сентября из-за аварии останется без воды

21:21 12.09.2024
 
© Telegram-канал Наталья ПисареваОтключение воды
Отключение воды
© Telegram-канал Наталья Писарева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Два десятка симферопольских улиц в пятницу останутся без воды из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
"В связи с аварией на сетях холодного водоснабжения по адресу Симферополь, улица Ларионова,46 холодное водоснабжение будет ограничено 13 сентября с 01:00 до 19:00", - сказано в сообщении.
В указанное время без водоснабжения останутся улицы Пехотинцев, Ларионова, Мелитопольская, Джанкойская, Битумная, Салгирная, Ракетная, Линейная, Лавриненко, Арзы, Генчлик, Берекет, Чокрак, Раздольная, Чередниченко, Вильямсона, Весенняя, Мариша, Зубцова, а также переулки Хазарский, Битумный, Линейный, проезды Линейный и Пехотинцев.
Кроме того, отключение планируется по улицам Дружбы и Степной в селе Мирное. На время выполнения работ абонентов обещают обеспечить привозной водой.
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