https://crimea.ria.ru/20240912/20-ulits-simferopolya-ostanutsya-na-den-bez-vody-iz-za-avarii-1140307633.html
20 улиц Симферополя останутся на день без воды из-за аварии
20 улиц Симферополя останутся на день без воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.09.2024
20 улиц Симферополя останутся на день без воды из-за аварии
Два десятка симферопольских улиц в пятницу останутся без воды из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T21:21
2024-09-12T21:21
2024-09-12T21:21
симферополь
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отключение воды в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Два десятка симферопольских улиц в пятницу останутся без воды из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".В указанное время без водоснабжения останутся улицы Пехотинцев, Ларионова, Мелитопольская, Джанкойская, Битумная, Салгирная, Ракетная, Линейная, Лавриненко, Арзы, Генчлик, Берекет, Чокрак, Раздольная, Чередниченко, Вильямсона, Весенняя, Мариша, Зубцова, а также переулки Хазарский, Битумный, Линейный, проезды Линейный и Пехотинцев.Кроме того, отключение планируется по улицам Дружбы и Степной в селе Мирное. На время выполнения работ абонентов обещают обеспечить привозной водой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Достаточно ли воды в Чернореченском водохранилище в СевастополеПритоки уменьшились: сколько воды накопил КрымВ Евпатории завершили работы на магистральном водоводе
https://crimea.ria.ru/20240912/simferopol-chastichno-ostalsya-bez-sveta-i-vody--spisok-ulits-1140308108.html
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симферополь, вода в крыму, отключение воды в крыму, жкх, подготовка к отопительному сезону 2017/2018 года в крыму и севастополе, новости крыма, вода крыма
20 улиц Симферополя останутся на день без воды из-за аварии
"Вода Крыма": часть Симферополя 13 сентября из-за аварии останется без воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Два десятка симферопольских улиц в пятницу останутся без воды из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
"В связи с аварией на сетях холодного водоснабжения по адресу Симферополь, улица Ларионова,46 холодное водоснабжение будет ограничено 13 сентября с 01:00 до 19:00", - сказано в сообщении.
В указанное время без водоснабжения останутся улицы Пехотинцев, Ларионова, Мелитопольская, Джанкойская, Битумная, Салгирная, Ракетная, Линейная, Лавриненко, Арзы, Генчлик, Берекет, Чокрак, Раздольная, Чередниченко, Вильямсона, Весенняя, Мариша, Зубцова, а также переулки Хазарский, Битумный, Линейный, проезды Линейный и Пехотинцев.
Кроме того, отключение планируется по улицам Дружбы и Степной в селе Мирное. На время выполнения работ абонентов обещают обеспечить привозной водой.
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