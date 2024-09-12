https://crimea.ria.ru/20240912/20-ulits-simferopolya-ostanutsya-na-den-bez-vody-iz-za-avarii-1140307633.html

20 улиц Симферополя останутся на день без воды из-за аварии

20 улиц Симферополя останутся на день без воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.09.2024

20 улиц Симферополя останутся на день без воды из-за аварии

Два десятка симферопольских улиц в пятницу останутся без воды из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T21:21

2024-09-12T21:21

2024-09-12T21:21

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Два десятка симферопольских улиц в пятницу останутся без воды из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".В указанное время без водоснабжения останутся улицы Пехотинцев, Ларионова, Мелитопольская, Джанкойская, Битумная, Салгирная, Ракетная, Линейная, Лавриненко, Арзы, Генчлик, Берекет, Чокрак, Раздольная, Чередниченко, Вильямсона, Весенняя, Мариша, Зубцова, а также переулки Хазарский, Битумный, Линейный, проезды Линейный и Пехотинцев.Кроме того, отключение планируется по улицам Дружбы и Степной в селе Мирное. На время выполнения работ абонентов обещают обеспечить привозной водой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Достаточно ли воды в Чернореченском водохранилище в СевастополеПритоки уменьшились: сколько воды накопил КрымВ Евпатории завершили работы на магистральном водоводе

https://crimea.ria.ru/20240912/simferopol-chastichno-ostalsya-bez-sveta-i-vody--spisok-ulits-1140308108.html

симферополь

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