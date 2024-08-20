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Пожар в Севастополе поставил под угрозу дома – эвакуировали людей - РИА Новости Крым, 20.08.2024
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Пожар в Севастополе поставил под угрозу дома – эвакуировали людей
Пожар в Севастополе поставил под угрозу дома – эвакуировали людей - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Пожар в Севастополе поставил под угрозу дома – эвакуировали людей
В Севастополе пожар в частном доме поставил под угрозу распространения огня окружающие постройки в частном секторе – спасателям пришлось эвакуировать людей, в... РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T21:31
2024-08-20T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе пожар в частном доме поставил под угрозу распространения огня окружающие постройки в частном секторе – спасателям пришлось эвакуировать людей, в том числе детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.По информации ведомства, информация о пожаре поступила оперативному дежурному в 17:42. Горела трава на территории частного домовладения и кровля дома на улице 2-я Линия Бомбор.Пожар удалось ликвидировать спустя ровно два часа после вызова спасателей, в 19:42. За это время огонь успел охватить 200 "квадратов" территории.Погибших и пострадавших, по данным МЧС, нет. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.Ранее в этот день сообщалось, что в течение дня в Крыму были потушены пожары у Крымского моста возле развязки трассы "Таврида", а также у сафари-парка, который начался еще вчера. Также накануне в Феодосии горело поле. А в субботу, 17 августа, в Ялте горел заповедник.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе продлили запрет на посещение лесовБольшинство пешеходных маршрутов "Заповедного Крыма" закрывают Природные пожары на Южнобережье Крыма - спасатели назвали причину
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севастополь, мчс севастополя, новости, происшествия, пожар
Пожар в Севастополе поставил под угрозу дома – эвакуировали людей

В Севастополе два часа тушили пожар с угрозой распространения – людей эвакуировали

21:31 20.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе пожар в частном доме поставил под угрозу распространения огня окружающие постройки в частном секторе – спасателям пришлось эвакуировать людей, в том числе детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
По информации ведомства, информация о пожаре поступила оперативному дежурному в 17:42. Горела трава на территории частного домовладения и кровля дома на улице 2-я Линия Бомбор.
"На тушение сразу же подали стволы. Из домов эвакуировали 15 человек, в том числе троих детей. Спасли из задымленного жилища и передали медикам маломобильную женщину – госпитализация ей не потребовалась", – рассказали в МЧС.
Пожар удалось ликвидировать спустя ровно два часа после вызова спасателей, в 19:42. За это время огонь успел охватить 200 "квадратов" территории.
Погибших и пострадавших, по данным МЧС, нет. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее в этот день сообщалось, что в течение дня в Крыму были потушены пожары у Крымского моста возле развязки трассы "Таврида", а также у сафари-парка, который начался еще вчера. Также накануне в Феодосии горело поле. А в субботу, 17 августа, в Ялте горел заповедник.
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СевастопольМЧС СевастополяНовостиПроисшествияПожар
 
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