https://crimea.ria.ru/20240820/pozhar-v-sevastopole-postavil-pod-ugrozu-doma--evakuirovali-lyudey-1139750352.html

Пожар в Севастополе поставил под угрозу дома – эвакуировали людей

Пожар в Севастополе поставил под угрозу дома – эвакуировали людей - РИА Новости Крым, 20.08.2024

Пожар в Севастополе поставил под угрозу дома – эвакуировали людей

В Севастополе пожар в частном доме поставил под угрозу распространения огня окружающие постройки в частном секторе – спасателям пришлось эвакуировать людей, в... РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T21:31

2024-08-20T21:31

2024-08-20T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе пожар в частном доме поставил под угрозу распространения огня окружающие постройки в частном секторе – спасателям пришлось эвакуировать людей, в том числе детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.По информации ведомства, информация о пожаре поступила оперативному дежурному в 17:42. Горела трава на территории частного домовладения и кровля дома на улице 2-я Линия Бомбор.Пожар удалось ликвидировать спустя ровно два часа после вызова спасателей, в 19:42. За это время огонь успел охватить 200 "квадратов" территории.Погибших и пострадавших, по данным МЧС, нет. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.Ранее в этот день сообщалось, что в течение дня в Крыму были потушены пожары у Крымского моста возле развязки трассы "Таврида", а также у сафари-парка, который начался еще вчера. Также накануне в Феодосии горело поле. А в субботу, 17 августа, в Ялте горел заповедник.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе продлили запрет на посещение лесовБольшинство пешеходных маршрутов "Заповедного Крыма" закрывают Природные пожары на Южнобережье Крыма - спасатели назвали причину

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мчс севастополя, новости, происшествия, пожар