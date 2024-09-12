https://crimea.ria.ru/20240912/armiya-rossii-nanesla-udary-po-aerodromam-i-energoobektam-ukrainy-1140297765.html

Армия России нанесла удары по аэродромам и энергообъектам Украины

Армия России нанесла удары по аэродромам и энергообъектам Украины - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Армия России нанесла удары по аэродромам и энергообъектам Украины

Авиация и артиллерия России поразили объекты инфраструктуры на аэродромах, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ, ПВО сбила 59 беспилотников,... РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T12:16

2024-09-12T12:16

2024-09-12T12:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Авиация и артиллерия России поразили объекты инфраструктуры на аэродромах, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ, ПВО сбила 59 беспилотников, сообщило в четверг Минобороны РФ.Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда HIMARS производства США и 59 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31457 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 17993 танка и других боевых бронированных машин, 1452 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14488 орудий полевой артиллерии и минометов, 25945 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Решение об ударах по России ATACMS уже принято – КремльВСУ попытались захватить в Черном море буровую установку "Крым-2"Российские войска поразили пункт управления группировки "Хортица"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, украина, армия и флот, вооруженные силы россии