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Армия России нанесла удары по аэродромам и энергообъектам Украины - РИА Новости Крым, 12.09.2024
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Армия России нанесла удары по аэродромам и энергообъектам Украины
Армия России нанесла удары по аэродромам и энергообъектам Украины - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Армия России нанесла удары по аэродромам и энергообъектам Украины
Авиация и артиллерия России поразили объекты инфраструктуры на аэродромах, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ, ПВО сбила 59 беспилотников,... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T12:16
2024-09-12T12:22
министерство обороны рф
новости сво
украина
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Авиация и артиллерия России поразили объекты инфраструктуры на аэродромах, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ, ПВО сбила 59 беспилотников, сообщило в четверг Минобороны РФ.Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда HIMARS производства США и 59 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31457 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 17993 танка и других боевых бронированных машин, 1452 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14488 орудий полевой артиллерии и минометов, 25945 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Решение об ударах по России ATACMS уже принято – КремльВСУ попытались захватить в Черном море буровую установку "Крым-2"Российские войска поразили пункт управления группировки "Хортица"
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министерство обороны рф, новости сво, украина, армия и флот, вооруженные силы россии
Армия России нанесла удары по аэродромам и энергообъектам Украины

ВС РФ уничтожили объекты инфраструктуры на украинских аэродромах и объекты энергетики

12:16 12.09.2024 (обновлено: 12:22 12.09.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСамолет ВКС России
Самолет ВКС России
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Авиация и артиллерия России поразили объекты инфраструктуры на аэродромах, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ, ПВО сбила 59 беспилотников, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры на аэродромах, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 134-х районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда HIMARS производства США и 59 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31457 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 17993 танка и других боевых бронированных машин, 1452 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14488 орудий полевой артиллерии и минометов, 25945 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Министерство обороны РФНовости СВОУкраинаАрмия и флотВооруженные силы России
 
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