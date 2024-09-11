https://crimea.ria.ru/20240911/vsu-popytalis-zakhvatit-v-chernom-more-burovuyu-ustanovku-krym-2-1140278765.html

ВСУ попытались захватить в Черном море буровую установку "Крым-2"

ВСУ попытались захватить в Черном море буровую установку "Крым-2" - РИА Новости Крым, 11.09.2024

ВСУ попытались захватить в Черном море буровую установку "Крым-2"

Российские военные отразили попытку спецподразделений ВСУ захватить судоподъемную буровую установку "Крым-2" в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T15:02

2024-09-11T15:02

2024-09-11T16:57

министерство обороны рф

новости

крым

черное море

вооруженные силы россии

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140279302_0:1390:2048:2542_1920x0_80_0_0_239ce3edb9ce399b849b88b629920a2f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новоси Крым. Российские военные отразили попытку спецподразделений ВСУ захватить судоподъемную буровую установку "Крым-2" в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ходе боя силами Черноморского флота и российскими военнослужащими, выполняющими задачи охраны и обороны буровой вышки, были потоплены восемь морских катеров и уничтожены до 80 украинских военнослужащих сил специальных операций, уточнили в Минобороны РФ.Еще шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих, добавили в российском оборонном ведомстве.Украинский диверсант, взятый ранее в плен при высадке десанта ВСУ на Тендровскую косу Херсонской области, рассказал о подготовке британцами диверсии на буровой вышке в Черном море.Украинская сторона в 2022 году нанесла удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза" на месторождении в 71 километре от Одессы. Удар ВСУ по нефтегазовым платформам не может подорвать энергетическую безопасность Крыма, но создает серьезные экологические риски для всех стран Черноморского бассейна от Румынии и Болгарии до Турции и Грузии. Такое мнение РИА Новости Крым выразил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад"Ситуация в Курской области – данные Минобороны за суткиПутин дал новые полномочия министру обороны России

крым

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, крым, черное море, вооруженные силы россии, армия и флот, всу (вооруженные силы украины)