ВСУ попытались захватить в Черном море буровую установку "Крым-2"
ВС России сорвали попытку захватить в Черном море буровую установку "Крым-2"
15:02 11.09.2024 (обновлено: 16:57 11.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новоси Крым. Российские военные отразили попытку спецподразделений ВСУ захватить судоподъемную буровую установку "Крым-2" в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Для захвата российской буровой вышки главным управлением разведки минобороны Украины был направлен морской десант из четырнадцати американских катеров Willard "Sea Force" с военнослужащими сил специальных операций ВМС Украины", – говорится в сообщении ведомства.
В ходе боя силами Черноморского флота и российскими военнослужащими, выполняющими задачи охраны и обороны буровой вышки, были потоплены восемь морских катеров и уничтожены до 80 украинских военнослужащих сил специальных операций, уточнили в Минобороны РФ.
Еще шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих, добавили в российском оборонном ведомстве.
Украинский диверсант, взятый ранее в плен при высадке десанта ВСУ на Тендровскую косу Херсонской области, рассказал о подготовке британцами диверсии на буровой вышке в Черном море.
Украинская сторона в 2022 году нанесла удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза" на месторождении в 71 километре от Одессы. Удар ВСУ по нефтегазовым платформам не может подорвать энергетическую безопасность Крыма, но создает серьезные экологические риски для всех стран Черноморского бассейна от Румынии и Болгарии до Турции и Грузии. Такое мнение РИА Новости Крым выразил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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