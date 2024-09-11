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ВСУ попытались захватить в Черном море буровую установку "Крым-2" - РИА Новости Крым, 11.09.2024
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ВСУ попытались захватить в Черном море буровую установку "Крым-2"
ВСУ попытались захватить в Черном море буровую установку "Крым-2" - РИА Новости Крым, 11.09.2024
ВСУ попытались захватить в Черном море буровую установку "Крым-2"
Российские военные отразили попытку спецподразделений ВСУ захватить судоподъемную буровую установку "Крым-2" в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T15:02
2024-09-11T16:57
министерство обороны рф
новости
крым
черное море
вооруженные силы россии
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новоси Крым. Российские военные отразили попытку спецподразделений ВСУ захватить судоподъемную буровую установку "Крым-2" в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ходе боя силами Черноморского флота и российскими военнослужащими, выполняющими задачи охраны и обороны буровой вышки, были потоплены восемь морских катеров и уничтожены до 80 украинских военнослужащих сил специальных операций, уточнили в Минобороны РФ.Еще шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих, добавили в российском оборонном ведомстве.Украинский диверсант, взятый ранее в плен при высадке десанта ВСУ на Тендровскую косу Херсонской области, рассказал о подготовке британцами диверсии на буровой вышке в Черном море.Украинская сторона в 2022 году нанесла удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза" на месторождении в 71 километре от Одессы. Удар ВСУ по нефтегазовым платформам не может подорвать энергетическую безопасность Крыма, но создает серьезные экологические риски для всех стран Черноморского бассейна от Румынии и Болгарии до Турции и Грузии. Такое мнение РИА Новости Крым выразил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад"Ситуация в Курской области – данные Минобороны за суткиПутин дал новые полномочия министру обороны России
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Новости
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министерство обороны рф, новости, крым, черное море, вооруженные силы россии, армия и флот, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ попытались захватить в Черном море буровую установку "Крым-2"

ВС России сорвали попытку захватить в Черном море буровую установку "Крым-2"

15:02 11.09.2024 (обновлено: 16:57 11.09.2024)
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкСамоподъемная нефтяная буровая установка "Крым-2"
Самоподъемная нефтяная буровая установка Крым-2 - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новоси Крым. Российские военные отразили попытку спецподразделений ВСУ захватить судоподъемную буровую установку "Крым-2" в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Для захвата российской буровой вышки главным управлением разведки минобороны Украины был направлен морской десант из четырнадцати американских катеров Willard "Sea Force" с военнослужащими сил специальных операций ВМС Украины", – говорится в сообщении ведомства.

В ходе боя силами Черноморского флота и российскими военнослужащими, выполняющими задачи охраны и обороны буровой вышки, были потоплены восемь морских катеров и уничтожены до 80 украинских военнослужащих сил специальных операций, уточнили в Минобороны РФ.
Еще шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих, добавили в российском оборонном ведомстве.
Украинский диверсант, взятый ранее в плен при высадке десанта ВСУ на Тендровскую косу Херсонской области, рассказал о подготовке британцами диверсии на буровой вышке в Черном море.
Украинская сторона в 2022 году нанесла удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза" на месторождении в 71 километре от Одессы. Удар ВСУ по нефтегазовым платформам не может подорвать энергетическую безопасность Крыма, но создает серьезные экологические риски для всех стран Черноморского бассейна от Румынии и Болгарии до Турции и Грузии. Такое мнение РИА Новости Крым выразил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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