Рейтинг@Mail.ru
Ситуация в Курской области – данные Минобороны за сутки - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240911/situatsiya-v-kurskoy-oblasti--dannye-minoborony-za-sutki-1140275513.html
Ситуация в Курской области – данные Минобороны за сутки
Ситуация в Курской области – данные Минобороны за сутки - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Ситуация в Курской области – данные Минобороны за сутки
Российские военные за сутки уничтожили в Курской области еще 350 боевиков ВСУ и вражескую технику, отразили атаки и взяли пленных. Об этом сообщается в среду в... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T13:24
2024-09-11T13:26
министерство обороны рф
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
вооруженные силы россии
новости
украина
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1b/1139902376_0:39:1637:959_1920x0_80_0_0_a9538e5ce0a2bc2a63c092930ef3dc67.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили в Курской области еще 350 боевиков ВСУ и вражескую технику, отразили атаки и взяли пленных. Об этом сообщается в среду в сводке Минобороны России.В частности, 30 боевиков уничтожены и 10 взяты в плен в попытках безуспешной контратаки врага в районе Апанасовки и провальных атак в направлении Черкасской Конопельки, Борок и Фанасеевки, которые отражены подразделениями группировки "Север".Кроме того, поражены скопления живой силы противника в районах Борок, Бяхово, Гуево, Вишневки, Дарьино, Зеленого Шляха, Колмаков, Косицы, Любимовки, Малая Локни, Махновки, Мартыновки, Новой Сорочины, Новоивановки, Обуховки, Орловки, Снагости и Успеновки. Авиационными и ракетными ударами поражены сосредоточения иностранных наемников и подразделения ВСУ в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военнослужащих, 96 танка, 42 боевые машины пехоты, 77 бронетранспортеров, 656 боевых бронированных машин, 401 автомобиль, 90 артиллерийских орудий, 26 пусковые установки РСЗО, 8 пусковых установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 8 единиц инженерной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Курской области – враг потерял еще 380 боевиковВ лесополосе под Курском разбиты боевики ВСУВ Курской области Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУ
курская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1b/1139902376_0:0:1315:986_1920x0_80_0_0_12c46e429883fc00b499bca72686c704.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, вооруженные силы россии, новости, украина, потери всу
Ситуация в Курской области – данные Минобороны за сутки

В Курской области ВСУ потеряли еще 350 боевиков за сутки – Минобороны

13:24 11.09.2024 (обновлено: 13:26 11.09.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолеты Ка-52 наносят удары по силам ВСУ в Курской области
Вертолеты Ка-52 наносят удары по силам ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили в Курской области еще 350 боевиков ВСУ и вражескую технику, отразили атаки и взяли пленных. Об этом сообщается в среду в сводке Минобороны России.

"За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 19 автомобилей", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

В частности, 30 боевиков уничтожены и 10 взяты в плен в попытках безуспешной контратаки врага в районе Апанасовки и провальных атак в направлении Черкасской Конопельки, Борок и Фанасеевки, которые отражены подразделениями группировки "Север".
Кроме того, поражены скопления живой силы противника в районах Борок, Бяхово, Гуево, Вишневки, Дарьино, Зеленого Шляха, Колмаков, Косицы, Любимовки, Малая Локни, Махновки, Мартыновки, Новой Сорочины, Новоивановки, Обуховки, Орловки, Снагости и Успеновки. Авиационными и ракетными ударами поражены сосредоточения иностранных наемников и подразделения ВСУ в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военнослужащих, 96 танка, 42 боевые машины пехоты, 77 бронетранспортеров, 656 боевых бронированных машин, 401 автомобиль, 90 артиллерийских орудий, 26 пусковые установки РСЗО, 8 пусковых установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 8 единиц инженерной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ситуация в Курской области – враг потерял еще 380 боевиков
В лесополосе под Курском разбиты боевики ВСУ
В Курской области Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУ
 
Министерство обороны РФСитуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьВооруженные силы РоссииНовостиУкраинаПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:08Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад"
13:51Шесть сел Симферопольского района остались без света
13:48В Крыму сеют рапс: Джанкойский район завершил посевную кампанию
13:45В Крыму учат журналистике через историю известных военкоров
13:35Церемония прощания с Александром Масляковым завершилась в Москве
13:24Ситуация в Курской области – данные Минобороны за сутки
13:20Крымский мост: ситуация с очередями к этому часу
13:12Решение об ударах по России ATACMS уже принято – Кремль
12:57Политический фарс ради денег от США: что стоит за "Крымской платформой"
12:38Воспитание финансовой грамотности у детей – для спокойствия родителей
12:22Массовое отключение света в Симферополе – в списке десятки улиц
12:02Почему подсолнечник черный: в Крыму стартовала уборка солнечного цветка
11:39Экс-главе МЧС Крыма Садаклиеву грозит до 10 лет лишения свободы
11:23Улицу в Одессе переименовали в честь организатора дивизии СС "Галичина"
11:01В Ленинском районе Крыма в среду будут слышны взрывы
10:48До айсберга 15 минут: Захарова сравнила США с "Титаником"
10:35Потолочные плиты рухнули в классе одной из школ Анапы
10:23Экс-глава МЧС Крыма арестован на два месяца
10:08В Симферополе без света остались более 30 улиц
10:01Взрывы и стрельба в Феодосии – перекрыта улица в центре города
Лента новостейМолния