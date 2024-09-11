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Ситуация в Курской области – данные Минобороны за сутки
Ситуация в Курской области – данные Минобороны за сутки - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Ситуация в Курской области – данные Минобороны за сутки
Российские военные за сутки уничтожили в Курской области еще 350 боевиков ВСУ и вражескую технику, отразили атаки и взяли пленных. Об этом сообщается в среду в... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T13:24
2024-09-11T13:24
2024-09-11T13:26
министерство обороны рф
ситуация в курской области после нападения всу
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили в Курской области еще 350 боевиков ВСУ и вражескую технику, отразили атаки и взяли пленных. Об этом сообщается в среду в сводке Минобороны России.В частности, 30 боевиков уничтожены и 10 взяты в плен в попытках безуспешной контратаки врага в районе Апанасовки и провальных атак в направлении Черкасской Конопельки, Борок и Фанасеевки, которые отражены подразделениями группировки "Север".Кроме того, поражены скопления живой силы противника в районах Борок, Бяхово, Гуево, Вишневки, Дарьино, Зеленого Шляха, Колмаков, Косицы, Любимовки, Малая Локни, Махновки, Мартыновки, Новой Сорочины, Новоивановки, Обуховки, Орловки, Снагости и Успеновки. Авиационными и ракетными ударами поражены сосредоточения иностранных наемников и подразделения ВСУ в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военнослужащих, 96 танка, 42 боевые машины пехоты, 77 бронетранспортеров, 656 боевых бронированных машин, 401 автомобиль, 90 артиллерийских орудий, 26 пусковые установки РСЗО, 8 пусковых установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 8 единиц инженерной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Курской области – враг потерял еще 380 боевиковВ лесополосе под Курском разбиты боевики ВСУВ Курской области Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУ
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министерство обороны рф, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, вооруженные силы россии, новости, украина, потери всу
Ситуация в Курской области – данные Минобороны за сутки
В Курской области ВСУ потеряли еще 350 боевиков за сутки – Минобороны
13:24 11.09.2024 (обновлено: 13:26 11.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили в Курской области еще 350 боевиков ВСУ и вражескую технику, отразили атаки и взяли пленных. Об этом сообщается в среду в сводке Минобороны России.
"За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 19 автомобилей", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
В частности, 30 боевиков уничтожены и 10 взяты в плен в попытках безуспешной контратаки врага в районе Апанасовки и провальных атак в направлении Черкасской Конопельки, Борок и Фанасеевки, которые отражены подразделениями группировки "Север".
Кроме того, поражены скопления живой силы противника в районах Борок, Бяхово, Гуево, Вишневки, Дарьино, Зеленого Шляха, Колмаков, Косицы, Любимовки, Малая Локни, Махновки, Мартыновки, Новой Сорочины, Новоивановки, Обуховки, Орловки, Снагости и Успеновки. Авиационными и ракетными ударами поражены сосредоточения иностранных наемников и подразделения ВСУ в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военнослужащих, 96 танка, 42 боевые машины пехоты, 77 бронетранспортеров, 656 боевых бронированных машин, 401 автомобиль, 90 артиллерийских орудий, 26 пусковые установки РСЗО, 8 пусковых установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 8 единиц инженерной техники.
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