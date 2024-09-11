https://crimea.ria.ru/20240911/situatsiya-v-kurskoy-oblasti--dannye-minoborony-za-sutki-1140275513.html

Ситуация в Курской области – данные Минобороны за сутки

Ситуация в Курской области – данные Минобороны за сутки - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Ситуация в Курской области – данные Минобороны за сутки

Российские военные за сутки уничтожили в Курской области еще 350 боевиков ВСУ и вражескую технику, отразили атаки и взяли пленных. Об этом сообщается в среду в... РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T13:24

2024-09-11T13:24

2024-09-11T13:26

министерство обороны рф

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

вооруженные силы россии

новости

украина

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили в Курской области еще 350 боевиков ВСУ и вражескую технику, отразили атаки и взяли пленных. Об этом сообщается в среду в сводке Минобороны России.В частности, 30 боевиков уничтожены и 10 взяты в плен в попытках безуспешной контратаки врага в районе Апанасовки и провальных атак в направлении Черкасской Конопельки, Борок и Фанасеевки, которые отражены подразделениями группировки "Север".Кроме того, поражены скопления живой силы противника в районах Борок, Бяхово, Гуево, Вишневки, Дарьино, Зеленого Шляха, Колмаков, Косицы, Любимовки, Малая Локни, Махновки, Мартыновки, Новой Сорочины, Новоивановки, Обуховки, Орловки, Снагости и Успеновки. Авиационными и ракетными ударами поражены сосредоточения иностранных наемников и подразделения ВСУ в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военнослужащих, 96 танка, 42 боевые машины пехоты, 77 бронетранспортеров, 656 боевых бронированных машин, 401 автомобиль, 90 артиллерийских орудий, 26 пусковые установки РСЗО, 8 пусковых установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 8 единиц инженерной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Курской области – враг потерял еще 380 боевиковВ лесополосе под Курском разбиты боевики ВСУВ Курской области Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУ

курская область

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, вооруженные силы россии, новости, украина, потери всу