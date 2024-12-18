https://crimea.ria.ru/20241218/eto-kolossalnyy-trud-aksenov-nagradil-mnogodetnye-semi-iz-kryma-1142721469.html
"Это колоссальный труд": Аксенов наградил многодетные семьи из Крыма
"Это колоссальный труд": Аксенов наградил многодетные семьи из Крыма - РИА Новости Крым, 18.12.2024
"Это колоссальный труд": Аксенов наградил многодетные семьи из Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов наградил многодетные семьи грамотами и отличительными знаками за укрепление семейных традиций. Торжественное мероприятие, посвященное РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T13:23
2024-12-18T13:23
2024-12-18T13:23
сергей аксенов
год семьи в россии
семья
многодетная семья
новости крыма
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/12/1142718970_280:254:1280:816_1920x0_80_0_0_f995f285c67eadf5877ede833af3598f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов наградил многодетные семьи грамотами и отличительными знаками за укрепление семейных традиций. Торжественное мероприятие, посвященное закрытию Года семьи, состоялось в Государственном академическом музыкальном театре."Год семьи – знаковое событие. Президент лично уделяет этому внимание. Но, наверное, даже без выступления должностных лиц понятно, какая самая большая ценность в жизни каждого человека – это, конечно, наши родители, наши дети, наши внуки", - отметил глава в поздравительной речи.Сохранение многонационального народа – основная задача российского государства, подчеркнул Аксенов.Он также добавил, что государство будет материально поддерживать все вопросы, касающиеся многодетных семей."На федеральном уровне по поручению президента прорабатывается ряд дополнительных мер. Мы со своей стороны, как правительство региона, точно так же в стороне не останемся, на нас можно положиться. Все задачи, которые ставит лидер, нами будут выполнены", - подчеркнул Аксенов.Глава Крыма вручил почетные грамоты и благодарности за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей, активную гражданскую и общественную деятельность пятерым семьям из разных районов полуострова, в том числе родителям одиннадцати детей."Самый большой подарок, наверное, – это встретиться с главой. То, что Сергей Валерьевич так высоко оценивает наш труд – это очень приятно", - делится многодетная мать Наталья Лукьянова из Симферопольского района.В семье Лукьяновых десять детей, пять из них несовершеннолетние. Наталья считает, что иметь большую семью несложно.Когда есть надежные мамины помощники, тогда можно заняться собой и даже посвятить время учебе, рассказывает Наталья."Я выучилась, университет закончила. У меня уже было девять детей, когда я получила высшее педагогическое образование", - делится она.Старшему ребенку в семье 32 года, а самому младшему – семь. У старших детей уже свои малыши, рассказывает Наталья."Старшая живет в Туле, у нее четверо детей. Тоже благодарности получает от учителей, что хорошо воспитывает их", - поделилась женщина.Ранее президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из восемнадцати регионов страны, в том числе присвоил звания "Мать-героиня" и орден "Родительская слава". В их числе - крымская семья Черных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму родилась "королевская" двойняВ Крыму стало вдвое больше многодетных семейВ России создан совет по демографической и семейной политике
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/12/1142718970_302:167:1280:901_1920x0_80_0_0_6b1d0c347c54d92701d7bfd53688d0e3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, год семьи в россии, семья, многодетная семья, новости крыма, крым, общество
"Это колоссальный труд": Аксенов наградил многодетные семьи из Крыма
Сергей Аксенов вручил почетные грамоты и благодарности многодетным семьям Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов наградил многодетные семьи грамотами и отличительными знаками за укрепление семейных традиций. Торжественное мероприятие, посвященное закрытию Года семьи, состоялось в Государственном академическом музыкальном театре.
"Год семьи – знаковое событие. Президент лично уделяет этому внимание. Но, наверное, даже без выступления должностных лиц понятно, какая самая большая ценность в жизни каждого человека – это, конечно, наши родители, наши дети, наши внуки", - отметил глава в поздравительной речи.
Сохранение многонационального народа – основная задача российского государства, подчеркнул Аксенов.
"В зале сегодня много родительских пар, которые воспитывают более десяти детей. Даже не представляю, какой это колоссальный труд для родителей, кроме того, что это большое счастье. Спасибо, что вы такие есть, и дай Бог, чтобы дальше ваш энтузиазм не иссякал и вы двигались дальше в этом направлении – сохраняли и берегли свои семьи", - сказал глава республики.
Он также добавил, что государство будет материально поддерживать все вопросы, касающиеся многодетных семей.
"На федеральном уровне по поручению президента прорабатывается ряд дополнительных мер. Мы со своей стороны, как правительство региона, точно так же в стороне не останемся, на нас можно положиться. Все задачи, которые ставит лидер, нами будут выполнены", - подчеркнул Аксенов.
Глава Крыма вручил почетные грамоты и благодарности за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей, активную гражданскую и общественную деятельность пятерым семьям из разных районов полуострова, в том числе родителям одиннадцати детей.
"Самый большой подарок, наверное, – это встретиться с главой. То, что Сергей Валерьевич так высоко оценивает наш труд – это очень приятно", - делится многодетная мать Наталья Лукьянова из Симферопольского района.
В семье Лукьяновых десять детей, пять из них несовершеннолетние. Наталья считает, что иметь большую семью несложно.
"Даже наоборот, мне кажется, что когда один ребенок – это тяжелее. Достаточно просто хорошо воспитать старшего ребенка, а остальные учатся у них, влияния от старших детей больше, чем от родителей", – говорит женщина.
Когда есть надежные мамины помощники, тогда можно заняться собой и даже посвятить время учебе, рассказывает Наталья.
"Я выучилась, университет закончила. У меня уже было девять детей, когда я получила высшее педагогическое образование", - делится она.
Старшему ребенку в семье 32 года, а самому младшему – семь. У старших детей уже свои малыши, рассказывает Наталья.
"Старшая живет в Туле, у нее четверо детей. Тоже благодарности получает от учителей, что хорошо воспитывает их", - поделилась женщина.
Ранее президент России Владимир Путин отметил государственными наградами
многодетных матерей и семьи из восемнадцати регионов страны, в том числе присвоил звания "Мать-героиня" и орден "Родительская слава". В их числе - крымская семья
Черных.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: