https://crimea.ria.ru/20241208/semya-iz-kryma-nagrazhdena-ordenom-roditelskaya-slava-1142467105.html

Семья из Крыма награждена орденом "Родительская слава"

Семья из Крыма награждена орденом "Родительская слава" - РИА Новости Крым, 08.12.2024

Семья из Крыма награждена орденом "Родительская слава"

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из восемнадцати регионов страны, в том числе присвоил звания... РИА Новости Крым, 08.12.2024

2024-12-08T10:34

2024-12-08T10:34

2024-12-08T10:40

награды

крым

многодетная семья

семья

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/13/1141969030_0:101:966:644_1920x0_80_0_0_84a10b352d0c3d888100e52ec6542338.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из восемнадцати регионов страны, в том числе присвоил звания "Мать-героиня" и орден "Родительская слава". В их числе - крымская семья Черных.Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Орден ежегодно вручается нескольким семьям из разных регионов России, воспитавшим семь и более детейКроме того, орденом "Родительская слава" награждена семья Вячеслава и Дарьи Беляевых из Пензенской области, Виталия и Нины Грошаевых, а также Николая и Эльвиры Щукиных из Чувашии, Анны и Александра Локайчуков из Еврейской АО, Валентины и Евгения Черных из Крыма, Андрея и Елизаветы Янцен из Республики Саха (Якутия).Медалью ордена "Родительская слава" награждены многодетные родители из Москвы, Московской области, Башкортостана, Свердловской, Рязанской, Псковской, Тюменской, Кировской, Новосибирской и Мурманской областей, а также из Республики Чувашия и Еврейской АО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

награды, крым, многодетная семья, семья, новости крыма