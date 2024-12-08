https://crimea.ria.ru/20241208/semya-iz-kryma-nagrazhdena-ordenom-roditelskaya-slava-1142467105.html
Семья из Крыма награждена орденом "Родительская слава"
Семья из Крыма награждена орденом "Родительская слава" - РИА Новости Крым, 08.12.2024
Семья из Крыма награждена орденом "Родительская слава"
Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из восемнадцати регионов страны, в том числе присвоил звания... РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T10:34
2024-12-08T10:34
2024-12-08T10:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из восемнадцати регионов страны, в том числе присвоил звания "Мать-героиня" и орден "Родительская слава". В их числе - крымская семья Черных.Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Орден ежегодно вручается нескольким семьям из разных регионов России, воспитавшим семь и более детейКроме того, орденом "Родительская слава" награждена семья Вячеслава и Дарьи Беляевых из Пензенской области, Виталия и Нины Грошаевых, а также Николая и Эльвиры Щукиных из Чувашии, Анны и Александра Локайчуков из Еврейской АО, Валентины и Евгения Черных из Крыма, Андрея и Елизаветы Янцен из Республики Саха (Якутия).Медалью ордена "Родительская слава" награждены многодетные родители из Москвы, Московской области, Башкортостана, Свердловской, Рязанской, Псковской, Тюменской, Кировской, Новосибирской и Мурманской областей, а также из Республики Чувашия и Еврейской АО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Семья из Крыма награждена орденом "Родительская слава"
Путин наградил семью Черных из Крыма орденом "Родительская слава"
10:34 08.12.2024 (обновлено: 10:40 08.12.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым.
Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами
многодетных матерей и семьи из восемнадцати регионов страны, в том числе присвоил звания "Мать-героиня" и орден "Родительская слава". В их числе - крымская семья Черных.
Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Орден ежегодно вручается нескольким семьям из разных регионов России, воспитавшим семь и более детей
"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Гордиевич Лидии Николаевне, Калининградская область, Ильяшенко Марии Евгеньевне, город Москва, Майсуиовой Луизе Феликсовне, Рязанская область, Прониной Марии Ивановне, Тамбовская область, Хрулёвой Светлане Васильевне, Чувашская республика", - говорится в документе.
Кроме того, орденом "Родительская слава" награждена семья Вячеслава и Дарьи Беляевых из Пензенской области, Виталия и Нины Грошаевых, а также Николая и Эльвиры Щукиных из Чувашии, Анны и Александра Локайчуков из Еврейской АО, Валентины и Евгения Черных из Крыма, Андрея и Елизаветы Янцен из Республики Саха (Якутия).
Медалью ордена "Родительская слава" награждены многодетные родители из Москвы, Московской области, Башкортостана, Свердловской, Рязанской, Псковской, Тюменской, Кировской, Новосибирской и Мурманской областей, а также из Республики Чувашия и Еврейской АО.
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