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В России создан совет по демографической и семейной политике - РИА Новости Крым, 09.12.2024
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В России создан совет по демографической и семейной политике
В России создан совет по демографической и семейной политике - РИА Новости Крым, 09.12.2024
В России создан совет по демографической и семейной политике
Президент России Владимир Путин создал совет по реализации государственной демографической и семейной политики. Соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T17:05
2024-12-09T17:05
владимир путин (политик)
валентина матвиенко
россия
новости
семья
общество
дети
совет федерации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин создал совет по реализации государственной демографической и семейной политики. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.Этим же указом на пост председателя вновь созданного органа назначена глава Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, а также упразднен совет при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детства. Документ вступил в силу со дня его подписания 9 декабряСемья должна быть в центре государственной политики России, а эффективность работы власти должна оцениваться в первую очередь исходя из роста благосостояния семьи, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: многодетные семьи – это опора РоссииФормирование здоровой моды на многодетность – одна из задач Года семьиПраво на маткапитал в России получат только дети-граждане РФ по рождению
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), валентина матвиенко, россия, новости, семья, общество, дети, совет федерации
В России создан совет по демографической и семейной политике

Путин создал совет по реализации государственной демографической и семейной политики

17:05 09.12.2024
 
© Fotolia/ Photocreo BednarekСемья
Семья
© Fotolia/ Photocreo Bednarek
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин создал совет по реализации государственной демографической и семейной политики. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Образовать совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики", – сказано в документе.

Этим же указом на пост председателя вновь созданного органа назначена глава Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, а также упразднен совет при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детства. Документ вступил в силу со дня его подписания 9 декабря
Семья должна быть в центре государственной политики России, а эффективность работы власти должна оцениваться в первую очередь исходя из роста благосостояния семьи, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.
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Заголовок открываемого материала
17:05В России создан совет по демографической и семейной политике
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