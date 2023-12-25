https://crimea.ria.ru/20231225/pravo-na-matkapital-v-rossii-poluchat-tolko-deti-grazhdane-rf-po-rozhdeniyu-1133785149.html

Право на маткапитал в России получат только дети-граждане РФ по рождению

Право на маткапитал в России получат только дети-граждане РФ по рождению - РИА Новости Крым, 25.12.2023

Право на маткапитал в России получат только дети-граждане РФ по рождению

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий условия выплаты материнского капитала. Согласно размещенному на портале официального опубликования... РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T15:03

2023-12-25T15:03

2023-12-25T15:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий условия выплаты материнского капитала. Согласно размещенному на портале официального опубликования правовых актов документу, данную выплату будут назначать только детям, которые приобрели гражданство РФ по праву рождения.Ранее в законодательстве не было закреплено, что у ребенка должно быть российское гражданство по рождению, также не уточнялось, должны ли родители быть гражданами России на момент рождения ребенка.При этом в документе указано, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будут получать данный вид помощи независимо от основания и сроков приобретения гражданства РФ.Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.Размер материнского капитала в 2024 году изменится. С 1 февраля 2024 года он будет повышен на 7,5%. Если сертификат выдан на первого ребенка, то размер материнского капитала составит 631 тысячу рублей. Повышенный материнский капитал на второго ребенка составит 833,8 тысячи рублей.13 декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому материнский капитал будет выплачиваться только лицам с гражданством России на момент рождения ребенка и только в том случае, если ребенок является россиянином по рождению. Кроме того, средства маткапитала разрешили использовать для реконструкции жилого помещения в таунхаусах.Читайте также на РИА Новости Крым:Ресурс есть: в России продолжат индексацию всех социальных выплатСколько сертификатов на маткапитал получили в новых регионах РФКто может получать ежемесячные выплаты из маткапитала на детей

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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