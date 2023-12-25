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Право на маткапитал в России получат только дети-граждане РФ по рождению - РИА Новости Крым, 25.12.2023
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Право на маткапитал в России получат только дети-граждане РФ по рождению
Право на маткапитал в России получат только дети-граждане РФ по рождению - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Право на маткапитал в России получат только дети-граждане РФ по рождению
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий условия выплаты материнского капитала. Согласно размещенному на портале официального опубликования... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T15:03
2023-12-25T15:03
материнский капитал
закон и право
семья
российское гражданство
россия
пособия и выплаты
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий условия выплаты материнского капитала. Согласно размещенному на портале официального опубликования правовых актов документу, данную выплату будут назначать только детям, которые приобрели гражданство РФ по праву рождения.Ранее в законодательстве не было закреплено, что у ребенка должно быть российское гражданство по рождению, также не уточнялось, должны ли родители быть гражданами России на момент рождения ребенка.При этом в документе указано, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будут получать данный вид помощи независимо от основания и сроков приобретения гражданства РФ.Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.Размер материнского капитала в 2024 году изменится. С 1 февраля 2024 года он будет повышен на 7,5%. Если сертификат выдан на первого ребенка, то размер материнского капитала составит 631 тысячу рублей. Повышенный материнский капитал на второго ребенка составит 833,8 тысячи рублей.13 декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому материнский капитал будет выплачиваться только лицам с гражданством России на момент рождения ребенка и только в том случае, если ребенок является россиянином по рождению. Кроме того, средства маткапитала разрешили использовать для реконструкции жилого помещения в таунхаусах.Читайте также на РИА Новости Крым:Ресурс есть: в России продолжат индексацию всех социальных выплатСколько сертификатов на маткапитал получили в новых регионах РФКто может получать ежемесячные выплаты из маткапитала на детей
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материнский капитал, закон и право, семья, российское гражданство, россия, пособия и выплаты, новости, новости
Право на маткапитал в России получат только дети-граждане РФ по рождению

Путин подписал закон, уточняющий условия выплаты материнского капитала

15:03 25.12.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий условия выплаты материнского капитала. Согласно размещенному на портале официального опубликования правовых актов документу, данную выплату будут назначать только детям, которые приобрели гражданство РФ по праву рождения.
"Право на дополнительные меры государственной поддержки возникают при рождении или усыновлении ребенка, приобретшего гражданство РФ по рождению у лиц, имеющих гражданство РФ на день рождения ребенка, независимо от места их проживания", – сказано в документе.
Ранее в законодательстве не было закреплено, что у ребенка должно быть российское гражданство по рождению, также не уточнялось, должны ли родители быть гражданами России на момент рождения ребенка.
При этом в документе указано, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будут получать данный вид помощи независимо от основания и сроков приобретения гражданства РФ.
Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.
Размер материнского капитала в 2024 году изменится. С 1 февраля 2024 года он будет повышен на 7,5%. Если сертификат выдан на первого ребенка, то размер материнского капитала составит 631 тысячу рублей. Повышенный материнский капитал на второго ребенка составит 833,8 тысячи рублей.
13 декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому материнский капитал будет выплачиваться только лицам с гражданством России на момент рождения ребенка и только в том случае, если ребенок является россиянином по рождению. Кроме того, средства маткапитала разрешили использовать для реконструкции жилого помещения в таунхаусах.
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Материнский капиталЗакон и правосемьяРоссийское гражданствоРоссияПособия и выплатыНовостиНовости
 
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