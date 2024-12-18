В Генштабе назвали общие потери ВСУ в Курской области
Общие потери ВСУ в Курской области превысили 42 тысячи человек – Генштаб
14:40 18.12.2024 (обновлено: 14:43 18.12.2024)
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Киев потерял в террористической авантюре на Курском направлении 42 тысячи боевиков, а также более 1,8 тысячи танков и бронемашин. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Валерий Герасимов в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств.
"В период боевых действий в Курском приграничье противник лишился более 42 тысяч человек, свыше 1 800 танков и бронированных машин, более 350 артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня", – привел статистику вражеских потерь начальник Генштаба.
Он напомнил, что Киев решился на террористическую операцию в Курской области, рассчитывая на информационный эффект для западных спонсоров, а также на оттягивание резервов российских войск с Донбасса, но этого не произошло.
"Продвижение противника остановлено. Ударами авиации и огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ и иностранных наемников вглубь российской территории. В настоящее время уничтожение и выдавливание вооруженных формирований и иностранных наемников из занятых населенных пунктов продолжается", – констатировал Герасимов.
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