Рейтинг@Mail.ru
В Генштабе назвали общие потери ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241218/v-genshtabe-nazvali-obschie-poteri-vsu-v-kurskoy-oblasti-1142725077.html
В Генштабе назвали общие потери ВСУ в Курской области
В Генштабе назвали общие потери ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 18.12.2024
В Генштабе назвали общие потери ВСУ в Курской области
Киев потерял в террористической авантюре на Курском направлении 42 тысячи боевиков, а также более 1,8 тысячи танков и бронемашин. Об этом заявил начальник... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T14:40
2024-12-18T14:43
генштаб мо рф
новости
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
валерий герасимов
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141124943_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_321a2249aa6672bd5393999b1ad5ef0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Киев потерял в террористической авантюре на Курском направлении 42 тысячи боевиков, а также более 1,8 тысячи танков и бронемашин. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Валерий Герасимов в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств.Он напомнил, что Киев решился на террористическую операцию в Курской области, рассчитывая на информационный эффект для западных спонсоров, а также на оттягивание резервов российских войск с Донбасса, но этого не произошло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десантники из Феодосии громят вражескую технику в Курской областиПотери ВСУ в Курской области растут - данные за суткиРоссийская армия освободила еще один населенный пункт в Курской области
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141124943_352:0:1280:696_1920x0_80_0_0_ecc85de4c9be261d5e8cce57e77f25f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
генштаб мо рф, новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, валерий герасимов, всу (вооруженные силы украины), потери всу
В Генштабе назвали общие потери ВСУ в Курской области

Общие потери ВСУ в Курской области превысили 42 тысячи человек – Генштаб

14:40 18.12.2024 (обновлено: 14:43 18.12.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Киев потерял в террористической авантюре на Курском направлении 42 тысячи боевиков, а также более 1,8 тысячи танков и бронемашин. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Валерий Герасимов в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств.

"В период боевых действий в Курском приграничье противник лишился более 42 тысяч человек, свыше 1 800 танков и бронированных машин, более 350 артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня", – привел статистику вражеских потерь начальник Генштаба.

Он напомнил, что Киев решился на террористическую операцию в Курской области, рассчитывая на информационный эффект для западных спонсоров, а также на оттягивание резервов российских войск с Донбасса, но этого не произошло.

"Продвижение противника остановлено. Ударами авиации и огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ и иностранных наемников вглубь российской территории. В настоящее время уничтожение и выдавливание вооруженных формирований и иностранных наемников из занятых населенных пунктов продолжается", – констатировал Герасимов.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Десантники из Феодосии громят вражескую технику в Курской области
Потери ВСУ в Курской области растут - данные за сутки
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Курской области
 
Генштаб МО РФНовостиКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУВалерий ГерасимовВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:23Женщина подожгла банкомат в Краснодаре по заданию аферистов
19:01Ребенок пострадал при столкновении поездов в Мурманской области
18:46"Воспитали" силой: в Севастополе мужчины забили до смерти сводного брата
18:34Стратегический план по ликвидации ЧС на Кубани разработают в Кабмине
18:27Запад провоцирует Россию на ядерный конфликт – МИД
18:09Столкновение поездов под Мурманском: число пострадавших выросло до 14
17:51Четыре ракеты Storm Shadow сбиты над Запорожской областью
17:4710 ракет сбили над Ростовской областью – что известно
17:42В Сочи ввели режим ЧС
17:41Мазут в Анапе: пляжи очищают более четырех тысяч волонтеров
17:23Душа не на месте: Сергей Полунин решил покинуть Россию
17:07Пассажирский поезд столкнулся с грузовым – три вагона сошли с рельсов
16:54В Джанкое увековечили память героя СВО Руслана Быкова
16:50Три ракеты сбили над Ростовской областью – есть разрушения
16:33Материнский капитал в России проиндексируют с февраля 2025 года
16:19В центре Евпатории перекроют движение в четверг
15:47В Крыму просят у Путина ввести "Пушкинскую карту" для иностранцев
15:36В Крыму легковой автомобиль загорелся на ходу на трассе "Таврида"
15:13Интервью Ильхама Алиева Дмитрию Киселеву – главные заявления
14:53НАТО наращивает активность у российских границ - Герасимов
Лента новостейМолния