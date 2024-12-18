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В Генштабе назвали общие потери ВСУ в Курской области

В Генштабе назвали общие потери ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 18.12.2024

В Генштабе назвали общие потери ВСУ в Курской области

Киев потерял в террористической авантюре на Курском направлении 42 тысячи боевиков, а также более 1,8 тысячи танков и бронемашин. Об этом заявил начальник... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T14:40

2024-12-18T14:40

2024-12-18T14:43

генштаб мо рф

новости

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

валерий герасимов

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Киев потерял в террористической авантюре на Курском направлении 42 тысячи боевиков, а также более 1,8 тысячи танков и бронемашин. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Валерий Герасимов в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств.Он напомнил, что Киев решился на террористическую операцию в Курской области, рассчитывая на информационный эффект для западных спонсоров, а также на оттягивание резервов российских войск с Донбасса, но этого не произошло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десантники из Феодосии громят вражескую технику в Курской областиПотери ВСУ в Курской области растут - данные за суткиРоссийская армия освободила еще один населенный пункт в Курской области

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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