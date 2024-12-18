https://crimea.ria.ru/20241218/rossiyskaya-armiya-vedet-nastuplenie-po-vsemu-frontu---genshtab-1142724450.html

Российская армия ведет наступление по всему фронту - Генштаб

Российская армия ведет наступление по всему фронту - Генштаб - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Российская армия ведет наступление по всему фронту - Генштаб

Российские войска с начала спецоперации уничтожили около миллиона украинских боевиков и освободили 190 населенных пунктов. Об этом заявил начальник Генерального РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T14:19

2024-12-18T14:19

2024-12-18T14:19

валерий герасимов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Российские войска с начала спецоперации уничтожили около миллиона украинских боевиков и освободили 190 населенных пунктов. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств.По его словам, потери ВСУ с начала спецоперации составили около миллиона человек убитыми и ранеными, около 20 тысяч танков и боевых бронированных машин, свыше 19,5 тыс. орудий полевой артиллерии, а также более 1 500 пусковых установок систем залпового огня.Вооруженные силы России выполнили в 2024 году все задачи, поставленные руководством страны, цели спецоперации будут выполнены, заявлял Герасимов ранее в среду в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цели СВО будут достигнуты любым путем – какое решение устроит РоссиюЗавершено перевооружение группировки стратегических ядерных сил РоссииРоссия близка к достижению целей СВО – Нарышкин

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий герасимов, генштаб мо рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, новости сво