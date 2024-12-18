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Российская армия ведет наступление по всему фронту - Генштаб - РИА Новости Крым, 18.12.2024
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Российская армия ведет наступление по всему фронту - Генштаб
Российская армия ведет наступление по всему фронту - Генштаб - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Российская армия ведет наступление по всему фронту - Генштаб
Российские войска с начала спецоперации уничтожили около миллиона украинских боевиков и освободили 190 населенных пунктов. Об этом заявил начальник Генерального РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T14:19
2024-12-18T14:19
валерий герасимов
генштаб мо рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Российские войска с начала спецоперации уничтожили около миллиона украинских боевиков и освободили 190 населенных пунктов. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств.По его словам, потери ВСУ с начала спецоперации составили около миллиона человек убитыми и ранеными, около 20 тысяч танков и боевых бронированных машин, свыше 19,5 тыс. орудий полевой артиллерии, а также более 1 500 пусковых установок систем залпового огня.Вооруженные силы России выполнили в 2024 году все задачи, поставленные руководством страны, цели спецоперации будут выполнены, заявлял Герасимов ранее в среду в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цели СВО будут достигнуты любым путем – какое решение устроит РоссиюЗавершено перевооружение группировки стратегических ядерных сил РоссииРоссия близка к достижению целей СВО – Нарышкин
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РИА Новости Крым
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валерий герасимов, генштаб мо рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, новости сво
Российская армия ведет наступление по всему фронту - Генштаб

Российские войска проводят наступление по всему фронту - Герасимов

14:19 18.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Российские войска с начала спецоперации уничтожили около миллиона украинских боевиков и освободили 190 населенных пунктов. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств.
"Несмотря на колоссальную помощь Запада, инициатива на линии боевого соприкосновения находится в наших руках и российские войска проводят наступление по всему фронту. В этом году освобождено более 190 населенных пунктов, под контроль перешло около 4 500 квадратных километров территории", - заявил глава Генштаба.
По его словам, потери ВСУ с начала спецоперации составили около миллиона человек убитыми и ранеными, около 20 тысяч танков и боевых бронированных машин, свыше 19,5 тыс. орудий полевой артиллерии, а также более 1 500 пусковых установок систем залпового огня.
Вооруженные силы России выполнили в 2024 году все задачи, поставленные руководством страны, цели спецоперации будут выполнены, заявлял Герасимов ранее в среду в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств.
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Валерий ГерасимовГенштаб МО РФПотери ВСУВооруженные силы РоссииНовостиНовости СВО
 
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