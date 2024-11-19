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Цели СВО будут достигнуты любым путем – какое решение устроит Россию

Цели СВО будут достигнуты любым путем – какое решение устроит Россию - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Цели СВО будут достигнуты любым путем – какое решение устроит Россию

Россия непобедима на поле боя и цели спецоперации будут достигнуты дипломатическим путем или военным. Об этом заявил представитель РФ при ООН Василий Небензя во РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T07:54

2024-11-19T07:54

2024-11-19T07:54

василий небензя

совет безопасности оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Россия непобедима на поле боя и цели спецоперации будут достигнуты дипломатическим путем или военным. Об этом заявил представитель РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности всемирной организации по Украине.Также он напомнил о сообщениях СМИ, что президент США Джо Байден дал разрешение бить дальнобойным оружием вглубь России. По словам представитель РФ при ООН, Байден с треском проиграл выборы и утратил доверие большей части населения страны и теперь, по информации журналистов, раздает "самоубийственные разрешения режиму Зеленского"."Возможно, самому Джо Байдену, в силу многих причин, уже нечего терять, но поражает близорукость руководства Великобритании и Франции, которые спешат подыграть уходящей администрации и втягивают не только свои страны, но и всю Европу в полномасштабную эскалацию с крайне серьезными последствиями", – отметил российский диптомат.Он также призвал бывших западных партнеров России и тех, кто заговорил о "заморозке" конфликта, "как следует подумать, пока не поздно", и забыть о попытках победить Россию.Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разрешение киевскому режиму наносить удары американским оружием вглубь России, если оно действительно было, означает новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт. Кроме того, по его словам, "заморозка" конфликта на Украине по линии фронта для Москвы неприемлема, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным условия достижения мира сохраняют актуальность.Позже заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер сообщил, что в Белом доме напрямую не подтвердили, что администрация президента Джо Байдена разрешила Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США поддержат Зеленского в решении вступить в мирный диалог с РФ - госдепГде должна проходить граница Украины – ответ ПутинаТурция опровергла подготовку предложений о заморозке конфликта на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий небензя, совет безопасности оон, россия, политика, в мире, оон, украина