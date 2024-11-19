Цели СВО будут достигнуты любым путем – какое решение устроит Россию
Цели СВО будут достигнуты любым путем независимо от планов коллективного Запада – Небензя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Россия непобедима на поле боя и цели спецоперации будут достигнуты дипломатическим путем или военным. Об этом заявил представитель РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности всемирной организации по Украине.
"Цели будут реализованы в любом случае, дипломатическим или военным путем, вне зависимости от каких-либо мирных планов и схем, разрабатываемых на Западе в интересах спасения актера развлекательного жанра Зеленского и его клики", – заявил Василий Небензя.
Также он напомнил о сообщениях СМИ, что президент США Джо Байден дал разрешение бить дальнобойным оружием вглубь России. По словам представитель РФ при ООН, Байден с треском проиграл выборы и утратил доверие большей части населения страны и теперь, по информации журналистов, раздает "самоубийственные разрешения режиму Зеленского".
"Возможно, самому Джо Байдену, в силу многих причин, уже нечего терять, но поражает близорукость руководства Великобритании и Франции, которые спешат подыграть уходящей администрации и втягивают не только свои страны, но и всю Европу в полномасштабную эскалацию с крайне серьезными последствиями", – отметил российский диптомат.
Он также призвал бывших западных партнеров России и тех, кто заговорил о "заморозке" конфликта, "как следует подумать, пока не поздно", и забыть о попытках победить Россию.
"Нас устроит только такое решение, которое устранит коренные причины украинского кризиса и не позволит ничему подобному повториться. А о попытках победить Россию на поле боя мы вам советуем забыть. Европа уже не раз это пыталась сделать, и чем это для нее каждый раз заканчивалось – хорошо известно", – подытожил Василий Небензя.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разрешение киевскому режиму наносить удары американским оружием вглубь России, если оно действительно было, означает новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт. Кроме того, по его словам, "заморозка" конфликта на Украине по линии фронта для Москвы неприемлема, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным условия достижения мира сохраняют актуальность.
Позже заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер сообщил, что в Белом доме напрямую не подтвердили, что администрация президента Джо Байдена разрешила Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS.
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