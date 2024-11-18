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В Белом доме не подтвердили информацию о разрешении бить вглубь России - РИА Новости Крым, 18.11.2024
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В Белом доме не подтвердили информацию о разрешении бить вглубь России
В Белом доме не подтвердили информацию о разрешении бить вглубь России - РИА Новости Крым, 18.11.2024
В Белом доме не подтвердили информацию о разрешении бить вглубь России
В Белом доме напрямую не подтвердили, что администрация президента Джо Байдена разрешила Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами... РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T17:07
2024-11-18T17:10
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сша
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Белом доме напрямую не подтвердили, что администрация президента Джо Байдена разрешила Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS, заявил заместитель советника президента по национальной безопасности Джон Файнер в ответ на просьбу журналистов подтвердить появившиеся накануне сообщения о том, что Вашингтон действительно одобрил применение ВСУ американского дальнобойного оружия для ударов по России, пишет РИА Новости.Накануне президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила накануне New York Times. По данным французских СМИ, Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что разрешение киевскому режиму наносить удары американским оружием вглубь России означает новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт.В ответ на решение президента США Джо Байдена разрешить ВСУ наносить удары вглубь РФ Россия может применить новые системы вооружения на Украине, заявил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Решение об ударах по России ATACMS уже принято – КремльНикакие вооружения не спасут режим Зеленского – МИД РоссииЖест отчаяния: зачем Лондон разрешил бить своим оружием по Крыму
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белый дом, новости, россия, сша, украина, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине
В Белом доме не подтвердили информацию о разрешении бить вглубь России

В Белом доме не подтвердили сообщения о разрешении бить вглубь РФ дальнобойными ракетами

17:07 18.11.2024 (обновлено: 17:10 18.11.2024)
 
© РИА Новости . Юки Ивамура / Перейти в фотобанкЗаграждения у здания Белого дома в Вашингтоне
Заграждения у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Юки Ивамура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Белом доме напрямую не подтвердили, что администрация президента Джо Байдена разрешила Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS, заявил заместитель советника президента по национальной безопасности Джон Файнер в ответ на просьбу журналистов подтвердить появившиеся накануне сообщения о том, что Вашингтон действительно одобрил применение ВСУ американского дальнобойного оружия для ударов по России, пишет РИА Новости.

"Соединенные Штаты на протяжении всего конфликта четко заявляли, что будут принимать политические решения, исходя из ситуации на поле боя, включая значительное обострение, связанное с размещением сил иностранного государства на территории России в последние дни и недели", – ответил Файнер журналистам.

Накануне президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила накануне New York Times. По данным французских СМИ, Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что разрешение киевскому режиму наносить удары американским оружием вглубь России означает новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт.
В ответ на решение президента США Джо Байдена разрешить ВСУ наносить удары вглубь РФ Россия может применить новые системы вооружения на Украине, заявил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз.
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Белый домНовостиРоссияСШАУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Поставки западного оружия Украине
 
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