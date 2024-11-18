Ответ будет: Россия может применить новые системы вооружения на Украине
В ответ на решение об ударах вглубь страны Россия может применить новые системы вооружения
16:37 18.11.2024 (обновлено: 16:41 18.11.2024)
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчета ракетных войск стратегического назначения РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Россия может применить новые системы вооружения на Украине в ответ на решение президента США Джо Байдена разрешить ВСУ наносить удары вглубь РФ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Если это произойдет, то Россия вынуждена будет ответить. Как – это вопрос к Министерству обороны. Но ясно, что ответ будет! Не исключено использование новых систем вооружения, которые по территории Украины Российская Федерация не применяла", – говорится в сообщении.
По его словам, оружие, о котором говорит Байден, и так уже используется. И расширение его применения может нанести ущерб, однако ситуацию на поле боя не поменяет, а лишь усугубит судьбу Украины и ее будущее.
Володин также отметил, что уходящий президент США Байден в силу возраста, как и любой человек, когда-то уйдет из жизни.
"Но складывается впечатление, что, думая об этом, он мечтает о вечном и хочет утащить с собой всю Америку. А может быть, и весь мир! И окончательно разрушит российско-американские отношения", – высказал мнение председатель Госдумы.
Накануне президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила New York Times. По данным французских СМИ, Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: