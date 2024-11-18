https://crimea.ria.ru/20241118/otvet-budet-rossiya-mozhet-primenit-novye-sistemy-vooruzheniya-na-ukraine-1141945378.html

Ответ будет: Россия может применить новые системы вооружения на Украине

Ответ будет: Россия может применить новые системы вооружения на Украине - РИА Новости Крым, 18.11.2024

Ответ будет: Россия может применить новые системы вооружения на Украине

Россия может применить новые системы вооружения на Украине в ответ на решение президента США Джо Байдена разрешить ВСУ наносить удары вглубь РФ. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T16:37

2024-11-18T16:37

2024-11-18T16:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Россия может применить новые системы вооружения на Украине в ответ на решение президента США Джо Байдена разрешить ВСУ наносить удары вглубь РФ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.По его словам, оружие, о котором говорит Байден, и так уже используется. И расширение его применения может нанести ущерб, однако ситуацию на поле боя не поменяет, а лишь усугубит судьбу Украины и ее будущее.Володин также отметил, что уходящий президент США Байден в силу возраста, как и любой человек, когда-то уйдет из жизни.Накануне президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила New York Times. По данным французских СМИ, Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украине разрешили бить вглубь России – реакция КремляУдары вглубь России - как это изменит ход спецоперации"Заморозка" конфликта на Украине по линии фронта неприемлема – Кремль

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, государственная дума рф, вячеслав володин, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, сша