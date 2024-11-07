https://crimea.ria.ru/20241107/ssha-podderzhat-zelenskogo-v-reshenii-vstupit-v-mirnyy-dialog-s-rf---gosdep-1141696195.html

США поддержат Зеленского в решении вступить в мирный диалог с РФ - госдеп

США поддержат Зеленского в решении вступить в мирный диалог с РФ - госдеп - РИА Новости Крым, 07.11.2024

США поддержат Зеленского в решении вступить в мирный диалог с РФ - госдеп

США намерены поддержать Владимира Зеленского, если тот решит вступить в переговоры с Россией о мирном урегулировании конфликта, заявил в четверг официальный... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T22:31

2024-11-07T22:31

2024-11-07T22:32

политика

сша

владимир зеленский

новости

мэтт миллер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141516747_494:46:1865:817_1920x0_80_0_0_e3cb91a0a5f876d1d29b947ae0f09bdb.jpg

СИМЫЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. США намерены поддержать Владимира Зеленского, если тот решит вступить в переговоры с Россией о мирном урегулировании конфликта, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.При этом дипломат подчеркнул, что Вашингтон не намерен навязывать Зеленскому какие-либо сроки вступления в мирный диалог с Москвой.5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.Трамп набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Процедура инаугурации нового президента должна состояться 20 января.7 ноября Зеленский сообщил, что провел с Трампом телефонный разговор и поздравил его с "исторической убедительной победой" на выборах. При этом кандидат от Республиканской партии ранее неоднократно критиковал Зеленского в ходе своей избирательной кампании. В частности, Трамп на одном из митингов назвал лидера киевского режима "лучшим торгашом в истории", так как после каждого визита в США уезжает из страны с миллиардами долларов. Также он в ходе кампании заявлял, что может вообще прекратить оказание военной помощи Украине в случае своей победы на выборах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как отреагировали в мире на победу ТрампаТрамп выступил перед сторонниками во Флориде: главные заявленияПриблизит ли победа Трампа достижение мира на Украине – мнение

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сша, владимир зеленский, новости, мэтт миллер