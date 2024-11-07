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США поддержат Зеленского в решении вступить в мирный диалог с РФ - госдеп - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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США поддержат Зеленского в решении вступить в мирный диалог с РФ - госдеп
США поддержат Зеленского в решении вступить в мирный диалог с РФ - госдеп - РИА Новости Крым, 07.11.2024
США поддержат Зеленского в решении вступить в мирный диалог с РФ - госдеп
США намерены поддержать Владимира Зеленского, если тот решит вступить в переговоры с Россией о мирном урегулировании конфликта, заявил в четверг официальный... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T22:31
2024-11-07T22:32
политика
сша
владимир зеленский
новости
мэтт миллер
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СИМЫЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. США намерены поддержать Владимира Зеленского, если тот решит вступить в переговоры с Россией о мирном урегулировании конфликта, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.При этом дипломат подчеркнул, что Вашингтон не намерен навязывать Зеленскому какие-либо сроки вступления в мирный диалог с Москвой.5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.Трамп набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Процедура инаугурации нового президента должна состояться 20 января.7 ноября Зеленский сообщил, что провел с Трампом телефонный разговор и поздравил его с "исторической убедительной победой" на выборах. При этом кандидат от Республиканской партии ранее неоднократно критиковал Зеленского в ходе своей избирательной кампании. В частности, Трамп на одном из митингов назвал лидера киевского режима "лучшим торгашом в истории", так как после каждого визита в США уезжает из страны с миллиардами долларов. Также он в ходе кампании заявлял, что может вообще прекратить оказание военной помощи Украине в случае своей победы на выборах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как отреагировали в мире на победу ТрампаТрамп выступил перед сторонниками во Флориде: главные заявленияПриблизит ли победа Трампа достижение мира на Украине – мнение
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РИА Новости Крым
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политика, сша, владимир зеленский, новости, мэтт миллер
США поддержат Зеленского в решении вступить в мирный диалог с РФ - госдеп

США поддержат Зеленского, если тот решит вступить в мирный диалог с РФ - госдеп

22:31 07.11.2024 (обновлено: 22:32 07.11.2024)
 
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Владимир Зеленский
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СИМЫЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. США намерены поддержать Владимира Зеленского, если тот решит вступить в переговоры с Россией о мирном урегулировании конфликта, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"Если... Зеленский решит вступить в переговоры, разумеется, мы это поддержим", - сказал Миллер в ходе регулярного брифинга.
При этом дипломат подчеркнул, что Вашингтон не намерен навязывать Зеленскому какие-либо сроки вступления в мирный диалог с Москвой.
"Однако, в конечно счете, данное решение принимать ему, а не нам. При этом мы не видим никаких указаний на то, что руководство России намерено прекращать боевые действия", - добавил американский дипломат.
5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.
Трамп набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Процедура инаугурации нового президента должна состояться 20 января.
7 ноября Зеленский сообщил, что провел с Трампом телефонный разговор и поздравил его с "исторической убедительной победой" на выборах. При этом кандидат от Республиканской партии ранее неоднократно критиковал Зеленского в ходе своей избирательной кампании. В частности, Трамп на одном из митингов назвал лидера киевского режима "лучшим торгашом в истории", так как после каждого визита в США уезжает из страны с миллиардами долларов. Также он в ходе кампании заявлял, что может вообще прекратить оказание военной помощи Украине в случае своей победы на выборах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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