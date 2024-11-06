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Как отреагировали в мире на победу Трампа - РИА Новости Крым, 06.11.2024
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Как отреагировали в мире на победу Трампа
Как отреагировали в мире на победу Трампа - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Как отреагировали в мире на победу Трампа
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп по результатам выборов набрал 277 голосов выборщиков из необходимых для победы 270, сообщил в... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T12:13
2024-11-06T12:27
дональд трамп
выборы президента сша
сша
политика
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп по результатам выборов набрал 277 голосов выборщиков из необходимых для победы 270, сообщил в среду телеканал Fox News. Республиканская партия также опережает демократов на выборах в конгресс. Официально итоги выборов еще не объявлены, однако в разных странах уже делают заявления по поводу победы Трампа. Главное – в подборке РИА Новости Крым.Россия, Белоруссия, КитайВновь избранный президент США Дональд Трамп не хочет финансировать киевский режим, однако система заставит его это делать, считает заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. "Побеждают те, кто живут любовью к своей стране, а не ненавистью к чужим", – написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Трампа победителем. "Сегодня о социализме все больше и больше начинают говорить. В середине 90-х просто топтали ногами все эти определения... Правда, и в Америке сегодня это матерное слово, даже из уст победившего Трампа... Он ярый капиталист. Естественно, миллиардер", – сказал Лукашенко в среду в Минске на церемонии открытия бассейна международного стандарта.В заявлении официального представителя МИД Китая Мао Нин выражается надежда на мир с США: "Китай надеется на мирное и стабильное сосуществование с США на основе взаимных выгоды и уважения".Заявление ЗеленскогоГлава киевского режима Владимир Зеленский также поздравил Трампа с победой и подчеркнул, что Киев рассчитывает на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах."Я ценю приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" по глобальным делам. Именно этот принцип реально приблизит справедливый мир на Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь", – цитирует Зеленского украинское издание "Страна".Западный мир"Поздравления Дональду Трампу с победой на выборах… Мы надеемся на дальнейшее расширение и укрепление наших трансатлантических отношений, чтобы вместе успешно решать глобальные проблемы", – заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.Французский лидер Эммануэль Макрон также завил о готовности Франции работать вместе. "Поздравляю президента Дональда Трампа. Готовы работать вместе, как мы делали это в течение четырех лет. С вашими и моими убеждениями. С уважением и амбициями. Во имя мира и процветания", – написал он в соцсети X.Генсек НАТО Марк Рютте поздравил Дональда Трампа и выразил надежду на тесное сотрудничество. Другие страны"Ваше историческое возвращение в Белый дом открывает новую главу для Америки и знаменует мощное обновление великого союза между Израилем и Америкой", – такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в поздравлении Дональду Трампу назвал его другом, пожелал благоприятных исходов электорального процесса для США и американского народа.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил Трампа с победой на выборах и отметил, что его лидерство поможет перезагрузить отношения между странами.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан навал победу Трампа крайне необходимой для всего мира, а также величайшем возвращением в политической истории США. В свою очередь министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду на политическое сотрудничество и добавил, что появилось больше шансов на то, что спустя почти тысячу дней на Украине наконец-то снова воцарится мир.Также Трампа поздравили с победой вице-премьер Италии Маттео Сальвини, президент Сальвадора Найиб Букеле, литовский лидер Гитанас Науседа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп выступил перед сторонниками во Флориде: главные заявленияРеспубликанцы получат большинство в сенате Конгресса США"Друг России" Дональд Трамп - что будет в случае победы на выборах
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дональд трамп, выборы президента сша, сша, политика, в мире, новости
Как отреагировали в мире на победу Трампа

Как отреагировали на победу Трампа в мире

12:13 06.11.2024 (обновлено: 12:27 06.11.2024)
 
© AP Photo Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo Alex Brandon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп по результатам выборов набрал 277 голосов выборщиков из необходимых для победы 270, сообщил в среду телеканал Fox News. Республиканская партия также опережает демократов на выборах в конгресс. Официально итоги выборов еще не объявлены, однако в разных странах уже делают заявления по поводу победы Трампа. Главное – в подборке РИА Новости Крым.

Россия, Белоруссия, Китай

Вновь избранный президент США Дональд Трамп не хочет финансировать киевский режим, однако система заставит его это делать, считает заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
"С кандидатом в президенты США Харрис (Камала Харрис – кандидат от демократической партии – ред.) покончено, а цели СВО будут достигнуты", – считает зампред Совбеза РФ.
"Побеждают те, кто живут любовью к своей стране, а не ненавистью к чужим", – написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Трампа победителем.
"Сегодня о социализме все больше и больше начинают говорить. В середине 90-х просто топтали ногами все эти определения... Правда, и в Америке сегодня это матерное слово, даже из уст победившего Трампа... Он ярый капиталист. Естественно, миллиардер", – сказал Лукашенко в среду в Минске на церемонии открытия бассейна международного стандарта.
В заявлении официального представителя МИД Китая Мао Нин выражается надежда на мир с США: "Китай надеется на мирное и стабильное сосуществование с США на основе взаимных выгоды и уважения".

Заявление Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский также поздравил Трампа с победой и подчеркнул, что Киев рассчитывает на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах.
"Я ценю приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" по глобальным делам. Именно этот принцип реально приблизит справедливый мир на Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь", – цитирует Зеленского украинское издание "Страна".

Западный мир

"Поздравления Дональду Трампу с победой на выборах… Мы надеемся на дальнейшее расширение и укрепление наших трансатлантических отношений, чтобы вместе успешно решать глобальные проблемы", – заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Французский лидер Эммануэль Макрон также завил о готовности Франции работать вместе. "Поздравляю президента Дональда Трампа. Готовы работать вместе, как мы делали это в течение четырех лет. С вашими и моими убеждениями. С уважением и амбициями. Во имя мира и процветания", – написал он в соцсети X.
Генсек НАТО Марк Рютте поздравил Дональда Трампа и выразил надежду на тесное сотрудничество.
"Я только что поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента Соединенных Штатов. Его лидерство снова будет иметь ключевое значение для сохранения силы нашего альянса. Я с нетерпением жду возможности снова поработать с ним, чтобы продвигать мир через силу через НАТО", – заявил он.

Другие страны

"Ваше историческое возвращение в Белый дом открывает новую главу для Америки и знаменует мощное обновление великого союза между Израилем и Америкой", – такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в поздравлении Дональду Трампу назвал его другом, пожелал благоприятных исходов электорального процесса для США и американского народа.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил Трампа с победой на выборах и отметил, что его лидерство поможет перезагрузить отношения между странами.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан навал победу Трампа крайне необходимой для всего мира, а также величайшем возвращением в политической истории США. В свою очередь министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду на политическое сотрудничество и добавил, что появилось больше шансов на то, что спустя почти тысячу дней на Украине наконец-то снова воцарится мир.
Также Трампа поздравили с победой вице-премьер Италии Маттео Сальвини, президент Сальвадора Найиб Букеле, литовский лидер Гитанас Науседа.
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