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Республиканцы получат большинство в сенате Конгресса США - РИА Новости Крым, 06.11.2024
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Республиканцы получат большинство в сенате Конгресса США
Республиканцы получат большинство в сенате Конгресса США - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Республиканцы получат большинство в сенате Конгресса США
Республиканская партия по результатам выборов обеспечила себе большинство мест в сенате – верхней палате Конгресса США. Об этом сообщает телеканал Fox News. РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T09:51
2024-11-06T09:51
выборы
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Республиканская партия по результатам выборов обеспечила себе большинство мест в сенате – верхней палате Конгресса США. Об этом сообщает телеканал Fox News.По данным телеканала, решающим фактором стала победа сенатора-республиканца Деб Фишер в штате Небраска. Она обошла независимого кандидата Дэна Осборна.Демократы в свою очередь получат 43 места в сенате, прогнозирует Fox News.Кто станет следующим лидером сенатского большинства, пока не ясно. Лидер республиканцев Митч Макконнелл, который долгое время занимал этот пост, ранее заявил, что уходит в отставку.На выборах в палату представителей – нижнюю палату Конгресса – республиканцы также лидируют, но большинство, согласно прогнозам, они сформировать не смогут. Так, по данным Fox News и The New York Times, однопартийцы Дональда Трампа получат 176 мест, а их оппоненты – 139. Для получения большинства в палате необходимо обеспечить 218 мандатов.В США во вторник проходят президентские выборы и выборы в обе палаты Конгресса. Демократическую партию на выборах главы государства представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.Согласно данным на эту минуту, Трамп уже получил 267 голосов выборщиков из необходимых для победы 270.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В США стартуют выборы президента: интересные факты о Трампе и ХаррисЧто изменится для России после выборов президента США – Медведев"Друг России" Дональд Трамп - что будет в случае победы на выборах
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Новости
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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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выборы, выборы президента сша, сша, политика, новости
Республиканцы получат большинство в сенате Конгресса США

Республиканская партия США получит большинство в верхней палате Конгресса – СМИ

09:51 06.11.2024
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкКапитолий в Вашингтоне
Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Республиканская партия по результатам выборов обеспечила себе большинство мест в сенате – верхней палате Конгресса США. Об этом сообщает телеканал Fox News.

"Республиканцы возьмут под свой контроль сенат. Партия получит как минимум 51 место, что достаточно для абсолютного большинства", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, решающим фактором стала победа сенатора-республиканца Деб Фишер в штате Небраска. Она обошла независимого кандидата Дэна Осборна.
Демократы в свою очередь получат 43 места в сенате, прогнозирует Fox News.
Кто станет следующим лидером сенатского большинства, пока не ясно. Лидер республиканцев Митч Макконнелл, который долгое время занимал этот пост, ранее заявил, что уходит в отставку.
На выборах в палату представителей – нижнюю палату Конгресса – республиканцы также лидируют, но большинство, согласно прогнозам, они сформировать не смогут. Так, по данным Fox News и The New York Times, однопартийцы Дональда Трампа получат 176 мест, а их оппоненты – 139. Для получения большинства в палате необходимо обеспечить 218 мандатов.
В США во вторник проходят президентские выборы и выборы в обе палаты Конгресса. Демократическую партию на выборах главы государства представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Согласно данным на эту минуту, Трамп уже получил 267 голосов выборщиков из необходимых для победы 270.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Заголовок открываемого материала
09:54Трамп победил на выборах президента США - Fox News
09:51Республиканцы получат большинство в сенате Конгресса США
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