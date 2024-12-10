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Россия близка к достижению целей СВО – Нарышкин - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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Россия близка к достижению целей СВО – Нарышкин
Россия близка к достижению целей СВО – Нарышкин - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Россия близка к достижению целей СВО – Нарышкин
Россия близка к достижению целей специальной военной операции, вооруженные силы Украины находятся на грани развала. Об этом заявил директор Службы внешней... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T09:40
2024-12-10T09:40
новости сво
сергей нарышкин
россия
украина
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Россия близка к достижению целей специальной военной операции, вооруженные силы Украины находятся на грани развала. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что происходящее на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции будет определять жизнь России на годы, а то и на десятилетия вперед.Американские СМИ сообщали, что Конгресс США работает над поправками к закону о помощи Украине в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента, чтобы новый глава Белого дома не смог ее отменить.Проукраинские законодатели в обеих партиях конгресса работают над тем, чтобы ключевые положения, касающиеся поддержки Киева США, были приняты в законе к январю. Отмечается, что в случае, если закон примут, Трамп будет обязан запрашивать военную и экономическую помощь для Украины регулярно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль прокомментировал озвученные Трампом данные о потерях на СВОМое сердце разрывается: лидер Pink Floyd оценил происходящее на УкраинеДемилитаризованная зона: в НАТО обсуждают ввод войск на Украину
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РИА Новости Крым
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новости сво, сергей нарышкин, россия, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский
Россия близка к достижению целей СВО – Нарышкин

Вооруженные силы Украины находятся на грани развала – Нарышкин

09:40 10.12.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСнайперы в зоне СВО
Снайперы в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Россия близка к достижению целей специальной военной операции, вооруженные силы Украины находятся на грани развала. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"На фронте ситуация не в пользу Киева. Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность", - сказал глава СВР в интервью ведомственному журналу "Разведчик".
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что происходящее на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции будет определять жизнь России на годы, а то и на десятилетия вперед.
Американские СМИ сообщали, что Конгресс США работает над поправками к закону о помощи Украине в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента, чтобы новый глава Белого дома не смог ее отменить.
Проукраинские законодатели в обеих партиях конгресса работают над тем, чтобы ключевые положения, касающиеся поддержки Киева США, были приняты в законе к январю. Отмечается, что в случае, если закон примут, Трамп будет обязан запрашивать военную и экономическую помощь для Украины регулярно.
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Новости СВОСергей НарышкинРоссияУкраинаВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Владимир Зеленский
 
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