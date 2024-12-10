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Россия близка к достижению целей СВО – Нарышкин

Россия близка к достижению целей СВО – Нарышкин - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Россия близка к достижению целей СВО – Нарышкин

Россия близка к достижению целей специальной военной операции, вооруженные силы Украины находятся на грани развала. Об этом заявил директор Службы внешней... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T09:40

2024-12-10T09:40

2024-12-10T09:40

новости сво

сергей нарышкин

россия

украина

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Россия близка к достижению целей специальной военной операции, вооруженные силы Украины находятся на грани развала. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что происходящее на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции будет определять жизнь России на годы, а то и на десятилетия вперед.Американские СМИ сообщали, что Конгресс США работает над поправками к закону о помощи Украине в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента, чтобы новый глава Белого дома не смог ее отменить.Проукраинские законодатели в обеих партиях конгресса работают над тем, чтобы ключевые положения, касающиеся поддержки Киева США, были приняты в законе к январю. Отмечается, что в случае, если закон примут, Трамп будет обязан запрашивать военную и экономическую помощь для Украины регулярно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль прокомментировал озвученные Трампом данные о потерях на СВОМое сердце разрывается: лидер Pink Floyd оценил происходящее на УкраинеДемилитаризованная зона: в НАТО обсуждают ввод войск на Украину

россия

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, сергей нарышкин, россия, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский