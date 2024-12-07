https://crimea.ria.ru/20241207/moe-serdtse-razryvaetsya-lider-pink-floyd-otsenil-proiskhodyaschee-na-ukraine-1142455613.html

Мое сердце разрывается: лидер Pink Floyd оценил происходящее на Украине

Мое сердце разрывается: лидер Pink Floyd оценил происходящее на Украине - РИА Новости Крым, 07.12.2024

Мое сердце разрывается: лидер Pink Floyd оценил происходящее на Украине

На Украине идет борьба двух идеологий – нацизма и демократического будущего страны. Такое заявление сделал основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. РИА Новости Крым, 07.12.2024

2024-12-07T10:21

2024-12-07T10:21

2024-12-07T10:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. На Украине идет борьба двух идеологий – нацизма и демократического будущего страны. Такое заявление сделал основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.По его словам, все решения американских властей в отношении Украины приводят к катастрофе."С того момента, как Виктория Нуланд организовала переворот на майдане, и еще до того — с момента, когда они решили расширить НАТО", — сказал он.Уотерс считает, что так называемые "неоконы" в американской администрации принимают ошибочные внешнеполитические решения, а их политика по отношению к Украине приводит к усилению конфликта и увеличению страданий.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что правительства стран-членов НАТО обсуждают альтернативный план урегулирования конфликта на Украине, включающий создание демилитаризованной зоны и гарантии безопасности для Киева, которые бы "не провоцировали" Россию.Американские СМИ также сообщили, что план будущего президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине может включать отказ Киева от утраченных территорий в пользу России, а также снятие с повестки вопроса о членстве Украины в НАТО.В планы команды Трампа входит "заморозка" конфликта на Украине, но не остановка поставок оружия. Взамен на это Киев должен взять на себя обязательство не вступать в НАТО в течение 20 лет, сообщал ранее Wall Street Journal. По информации источников издания, советники Трампа хотят создать демилитаризованную зону по текущей линии фронта, куда США не будут отправлять свои миротворческие силы, но участие Европы не исключается.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом на условиях, которые были изложены в июне. Они включают в себя признание Украиной вхождения Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России и вывод ВСУ с территории Донбасса и Новороссии; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины; ее демилитаризация и денацификация. При этом коллективный Запад должен отменить санкции в отношении российской стороны.В 2018 году Уотерс заявил о поддержке воссоединения Крыма с Россией и заявил, что к такому шагу Москву подтолкнула "спланированная Вашингтоном" смена власти на Украине. Он также признал, что Крым исторически принадлежал РФ, указав, что "Россия имеет все права на Севастополь". За такое заявление он был внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец".Музыкант не исключает, что за свои политические высказывания будет выдворен из США. Уотерс признался, что уже получал угрозы в свой адрес из-за выражения собственного мнения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский политик предрек Киеву "фильтрацию" и трибуналЗатаились: когда Германия может передать Украине ракеты TaurusОстался шоуменом: зачем Зеленский заговорил об отказе от территорий

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сша, украина, в мире, новости сво, россия, неонацизм, политика, мнения, новости