Рейтинг@Mail.ru
Мое сердце разрывается: лидер Pink Floyd оценил происходящее на Украине - РИА Новости Крым, 07.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241207/moe-serdtse-razryvaetsya-lider-pink-floyd-otsenil-proiskhodyaschee-na-ukraine-1142455613.html
Мое сердце разрывается: лидер Pink Floyd оценил происходящее на Украине
Мое сердце разрывается: лидер Pink Floyd оценил происходящее на Украине - РИА Новости Крым, 07.12.2024
Мое сердце разрывается: лидер Pink Floyd оценил происходящее на Украине
На Украине идет борьба двух идеологий – нацизма и демократического будущего страны. Такое заявление сделал основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-07T10:21
2024-12-07T10:21
сша
украина
в мире
новости сво
россия
неонацизм
политика
мнения
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/07/1142455463_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_229c49badaf5e8e490f40dff71961613.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. На Украине идет борьба двух идеологий – нацизма и демократического будущего страны. Такое заявление сделал основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.По его словам, все решения американских властей в отношении Украины приводят к катастрофе."С того момента, как Виктория Нуланд организовала переворот на майдане, и еще до того — с момента, когда они решили расширить НАТО", — сказал он.Уотерс считает, что так называемые "неоконы" в американской администрации принимают ошибочные внешнеполитические решения, а их политика по отношению к Украине приводит к усилению конфликта и увеличению страданий.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что правительства стран-членов НАТО обсуждают альтернативный план урегулирования конфликта на Украине, включающий создание демилитаризованной зоны и гарантии безопасности для Киева, которые бы "не провоцировали" Россию.Американские СМИ также сообщили, что план будущего президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине может включать отказ Киева от утраченных территорий в пользу России, а также снятие с повестки вопроса о членстве Украины в НАТО.В планы команды Трампа входит "заморозка" конфликта на Украине, но не остановка поставок оружия. Взамен на это Киев должен взять на себя обязательство не вступать в НАТО в течение 20 лет, сообщал ранее Wall Street Journal. По информации источников издания, советники Трампа хотят создать демилитаризованную зону по текущей линии фронта, куда США не будут отправлять свои миротворческие силы, но участие Европы не исключается.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом на условиях, которые были изложены в июне. Они включают в себя признание Украиной вхождения Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России и вывод ВСУ с территории Донбасса и Новороссии; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины; ее демилитаризация и денацификация. При этом коллективный Запад должен отменить санкции в отношении российской стороны.В 2018 году Уотерс заявил о поддержке воссоединения Крыма с Россией и заявил, что к такому шагу Москву подтолкнула "спланированная Вашингтоном" смена власти на Украине. Он также признал, что Крым исторически принадлежал РФ, указав, что "Россия имеет все права на Севастополь". За такое заявление он был внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец".Музыкант не исключает, что за свои политические высказывания будет выдворен из США. Уотерс признался, что уже получал угрозы в свой адрес из-за выражения собственного мнения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский политик предрек Киеву "фильтрацию" и трибуналЗатаились: когда Германия может передать Украине ракеты TaurusОстался шоуменом: зачем Зеленский заговорил об отказе от территорий
https://crimea.ria.ru/20180908/1115173854.html
сша
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/07/1142455463_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_69c23c7f49ab2ed3bc847a6e9db9b453.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, украина, в мире, новости сво, россия, неонацизм, политика, мнения, новости
Мое сердце разрывается: лидер Pink Floyd оценил происходящее на Украине

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил власти США в ситуации на Украине

10:21 07.12.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер, музыкант и основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс
Режиссер, музыкант и основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. На Украине идет борьба двух идеологий – нацизма и демократического будущего страны. Такое заявление сделал основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
"Мое сердце разрывается, когда я вижу, как невинные люди оказываются втянутыми в эту идеологическую битву между бандеровскими нацистами и возможным будущим. Возможным демократическим будущим, где все права человека будут уважаться всеми сторонами", - сказал британский музыкант в интервью РИА Новости.
По его словам, все решения американских властей в отношении Украины приводят к катастрофе.
"С того момента, как Виктория Нуланд организовала переворот на майдане, и еще до того — с момента, когда они решили расширить НАТО", — сказал он.
Уотерс считает, что так называемые "неоконы" в американской администрации принимают ошибочные внешнеполитические решения, а их политика по отношению к Украине приводит к усилению конфликта и увеличению страданий.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что правительства стран-членов НАТО обсуждают альтернативный план урегулирования конфликта на Украине, включающий создание демилитаризованной зоны и гарантии безопасности для Киева, которые бы "не провоцировали" Россию.
Американские СМИ также сообщили, что план будущего президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине может включать отказ Киева от утраченных территорий в пользу России, а также снятие с повестки вопроса о членстве Украины в НАТО.
В планы команды Трампа входит "заморозка" конфликта на Украине, но не остановка поставок оружия. Взамен на это Киев должен взять на себя обязательство не вступать в НАТО в течение 20 лет, сообщал ранее Wall Street Journal. По информации источников издания, советники Трампа хотят создать демилитаризованную зону по текущей линии фронта, куда США не будут отправлять свои миротворческие силы, но участие Европы не исключается.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом на условиях, которые были изложены в июне. Они включают в себя признание Украиной вхождения Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России и вывод ВСУ с территории Донбасса и Новороссии; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины; ее демилитаризация и денацификация. При этом коллективный Запад должен отменить санкции в отношении российской стороны.
В 2018 году Уотерс заявил о поддержке воссоединения Крыма с Россией и заявил, что к такому шагу Москву подтолкнула "спланированная Вашингтоном" смена власти на Украине. Он также признал, что Крым исторически принадлежал РФ, указав, что "Россия имеет все права на Севастополь". За такое заявление он был внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Музыкант не исключает, что за свои политические высказывания будет выдворен из США. Уотерс признался, что уже получал угрозы в свой адрес из-за выражения собственного мнения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украинский политик предрек Киеву "фильтрацию" и трибунал
Затаились: когда Германия может передать Украине ракеты Taurus
Остался шоуменом: зачем Зеленский заговорил об отказе от территорий
Музыкант, основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс во время концерта в рамках своего турне Us + Them в СК Олимпийский в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2018
8 сентября 2018, 10:33
"Меня выдворят из США": основатель Pink Floyd рассказал об отношении к России
 
СШАУкраинаВ миреНовости СВОРоссияНеонацизмПолитикаМненияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:43На Украине разбиты помогающие оборонке объекты энергетики
12:36Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Шебекино
12:23В Донбассе освобожден населенный пункт Берестки
11:59Во сколько крымчанам обойдется новогодний стол
11:40Удары по Украине сегодня – разбита инфраструктура
11:15Крымский мост сейчас – актуальные данные на субботу
10:49В Крыму предрекли самораспад Украины
10:21Мое сердце разрывается: лидер Pink Floyd оценил происходящее на Украине
10:03Девочка выпала из окна в детском саду
09:48Орловка под Севастополем обесточена из-за аварии
09:17Президент Южной Кореи сделал заявление
09:00ВСУ атаковали Астраханскую и Воронежскую области
08:51Как устроить праздник с гирляндами и без пожара - советы инженера
08:15Новогодняя схема: мошенники придумали обман с "Кремлевской елкой"
07:45Международный день гражданской авиации в инфографике РИА Новсти Крым
07:01Новые нацпроекты России: что они дадут Крыму
00:01Осеннее тепло зимой: погода в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 7 декабря
22:46Договоры России и Белоруссии и катера ВСУ в Черном море: главное за день
22:05Когда в Алупке завершат благоустройство Милютинского парка
Лента новостейМолния