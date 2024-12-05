https://crimea.ria.ru/20241205/proiskhodyaschee-na-linii-fronta-opredelit-zhizn-rf-na-gody-vpered--putin-1142409338.html

Происходящее на линии фронта определит жизнь РФ на годы вперед – Путин

Происходящее на линии фронта определит жизнь РФ на годы вперед – Путин - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Происходящее на линии фронта определит жизнь РФ на годы вперед – Путин

Происходящее на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции будет определять жизнь России на годы, а то и на десятилетия вперед. Об этом... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T16:30

2024-12-05T16:30

2024-12-05T16:45

владимир путин (политик)

россия

новости сво

безопасность

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0f/1128733592_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_46c3729bc799bb5f372cd57c18aac0cd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Происходящее на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции будет определять жизнь России на годы, а то и на десятилетия вперед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Президент, в частности, обратил внимание на огромную важность реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Он отметил, что его одновременно удивляет и восхищает то, что российские бойцы прямо на линии боевого соприкосновения конструируют беспилотники и применяют их в боевых условиях.Это говорит о том, что у нас создана среда, которая генерирует таких специалистов – мужественных, героических и в то же время хорошо подготовленных, указал Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Насколько вероятен ядерный сценарий – ответ МИД РоссииПутин поручил создать программу подготовки протезистов для бойцов СВОКак российское оружие рушит традиционный мир европейцев

https://crimea.ria.ru/20241128/analogov-v-mire-net--putin-nazval-kharakteristiki-oreshnika-1142212343.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости сво, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, общество, новости