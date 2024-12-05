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Происходящее на линии фронта определит жизнь РФ на годы вперед – Путин - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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Происходящее на линии фронта определит жизнь РФ на годы вперед – Путин
Происходящее на линии фронта определит жизнь РФ на годы вперед – Путин - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Происходящее на линии фронта определит жизнь РФ на годы вперед – Путин
Происходящее на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции будет определять жизнь России на годы, а то и на десятилетия вперед. Об этом... РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T16:30
2024-12-05T16:45
владимир путин (политик)
россия
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беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Происходящее на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции будет определять жизнь России на годы, а то и на десятилетия вперед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Президент, в частности, обратил внимание на огромную важность реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Он отметил, что его одновременно удивляет и восхищает то, что российские бойцы прямо на линии боевого соприкосновения конструируют беспилотники и применяют их в боевых условиях.Это говорит о том, что у нас создана среда, которая генерирует таких специалистов – мужественных, героических и в то же время хорошо подготовленных, указал Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Насколько вероятен ядерный сценарий – ответ МИД РоссииПутин поручил создать программу подготовки протезистов для бойцов СВОКак российское оружие рушит традиционный мир европейцев
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владимир путин (политик), россия, новости сво, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, общество, новости
Происходящее на линии фронта определит жизнь РФ на годы вперед – Путин

Путин: происходящее на линии фронта будет определять жизнь России на десятилетия вперед

16:30 05.12.2024 (обновлено: 16:45 05.12.2024)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Происходящее на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции будет определять жизнь России на годы, а то и на десятилетия вперед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Все мы понимаем, что в значительной степени то, что происходит у нас на линии боевого соприкосновения, на фронте, прямо скажем, будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперед, а может и на десятилетия как минимум", - сказал глава государства.
Президент, в частности, обратил внимание на огромную важность реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Он отметил, что его одновременно удивляет и восхищает то, что российские бойцы прямо на линии боевого соприкосновения конструируют беспилотники и применяют их в боевых условиях.
Это говорит о том, что у нас создана среда, которая генерирует таких специалистов – мужественных, героических и в то же время хорошо подготовленных, указал Путин.
"Но если мы будем снижать показатели этой среды и будем соглашаться с тем, что в гораздо более меньшем количестве субъектов будет создаваться соответствующие условия, если мы будем готовить меньше специалистов, то и в гражданской сфере, и в сфере обеспечения безопасности государства мы не будем решать те задачи, которые сегодня с помощью беспилотных систем решаются", - обратил внимание президент.
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