Рейтинг@Mail.ru
Кремль прокомментировал озвученные Трампом данные о потерях на СВО - РИА Новости Крым, 08.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241208/kreml-prokommentiroval-ozvuchennye-trampom-dannye-o-poteryakh-na-svo-1142470239.html
Кремль прокомментировал озвученные Трампом данные о потерях на СВО
Кремль прокомментировал озвученные Трампом данные о потерях на СВО - РИА Новости Крым, 08.12.2024
Кремль прокомментировал озвученные Трампом данные о потерях на СВО
Российская сторона внимательно изучила заявление победившего на выборах в США Дональда Трампа, которое тот сделал по итогам переговоров в Париже с президентом... РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T14:50
2024-12-08T15:04
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/03/1128519622_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6feb713947215300254483c0fdb8eeb4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Российская сторона внимательно изучила заявление победившего на выборах в США Дональда Трампа, которое тот сделал по итогам переговоров в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским. Озвученные данные о потерях на СВО изложены в украинской трактовке и излагают позицию Киева. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Официальный Киев продолжает отказываться от переговоров, хотя условия для мирного урегулирования были неоднократно озвучены президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнул Песков."Здесь важно напомнить, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина. Более того, (Владимир) Зеленский своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством. Эта их позиция не меняется", – Песков.Для выхода к началу мирного процесса Зеленскому достаточно отменить этот декрет и возобновить диалог на базе стамбульских договоренностей, но с учетом новых сложившихся в зоне боевых действий реалий, озвучил спикер Кремля.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/03/1128519622_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_d8d9f26e1c754d2e6e77e45cccf53928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков
Материал дополняется
Кремль прокомментировал озвученные Трампом данные о потерях на СВО

Данные Трампа о потерях на СВО изложены в украинской трактовке – Песков

14:50 08.12.2024 (обновлено: 15:04 08.12.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Российская сторона внимательно изучила заявление победившего на выборах в США Дональда Трампа, которое тот сделал по итогам переговоров в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским. Озвученные данные о потерях на СВО изложены в украинской трактовке и излагают позицию Киева. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы внимательно ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он сделал после встречи в Париже с Макроном и Зеленским", – сказал Песков.
Официальный Киев продолжает отказываться от переговоров, хотя условия для мирного урегулирования были неоднократно озвучены президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнул Песков.
"Здесь важно напомнить, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина. Более того, (Владимир) Зеленский своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством. Эта их позиция не меняется", – Песков.
Для выхода к началу мирного процесса Зеленскому достаточно отменить этот декрет и возобновить диалог на базе стамбульских договоренностей, но с учетом новых сложившихся в зоне боевых действий реалий, озвучил спикер Кремля.

"Что касается приведенных цифр о потерях с обеих сторон, то очевидно, что они изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины. Реальные цифры потерь совершенно другие", – сказал Песков журналистам.

 
Дмитрий Песков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:50Кремль прокомментировал озвученные Трампом данные о потерях на СВО
14:41Военные базы России в Сирии приведены в режим повышенной готовности – МИД
14:32В Севастополе перекрыли рейд
14:21Что будет с российскими военными базами в Сирии
13:32В селах Крыма можно снять наличные в почтовых кассах
13:03Потери Украины: ВС РФ уничтожили еще полторы тысячи боевиков
12:41Сирии больше нет: прогноз эксперта о дальнейшем развитии событий
12:10Российские войска освободили населенный пункт Благодатное в ДНР
11:41Морским пехотинцам из Севастополя вручили награды в Курской области
11:3583-летний пешеход попал под машину в Севастополе
11:25Евпатория без света: 15 трансформаторных подстанций обесточены
10:47Трамп заявил о решении Зеленского заключить сделку
10:34Семья из Крыма награждена орденом "Родительская слава"
10:14Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством"
09:59Боевики в Сирии заявили о свержении Асада
09:46В Симферополе из горящего автомобиля спасли человека
09:31При Украине культура была оружием террора: министр культуры Херсонщины
08:52Обострение ситуации в Сирии - что известно
08:22Соглашение в Беловежской пуще - архивное видео 3:23
07:37Алиса Фрейндлих. "Мымра" с королевской осанкой
Лента новостейМолния