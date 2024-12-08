https://crimea.ria.ru/20241208/kreml-prokommentiroval-ozvuchennye-trampom-dannye-o-poteryakh-na-svo-1142470239.html

Кремль прокомментировал озвученные Трампом данные о потерях на СВО

Кремль прокомментировал озвученные Трампом данные о потерях на СВО - РИА Новости Крым, 08.12.2024

Кремль прокомментировал озвученные Трампом данные о потерях на СВО

Российская сторона внимательно изучила заявление победившего на выборах в США Дональда Трампа, которое тот сделал по итогам переговоров в Париже с президентом... РИА Новости Крым, 08.12.2024

2024-12-08T14:50

2024-12-08T14:50

2024-12-08T15:04

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Российская сторона внимательно изучила заявление победившего на выборах в США Дональда Трампа, которое тот сделал по итогам переговоров в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским. Озвученные данные о потерях на СВО изложены в украинской трактовке и излагают позицию Киева. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Официальный Киев продолжает отказываться от переговоров, хотя условия для мирного урегулирования были неоднократно озвучены президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнул Песков."Здесь важно напомнить, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина. Более того, (Владимир) Зеленский своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством. Эта их позиция не меняется", – Песков.Для выхода к началу мирного процесса Зеленскому достаточно отменить этот декрет и возобновить диалог на базе стамбульских договоренностей, но с учетом новых сложившихся в зоне боевых действий реалий, озвучил спикер Кремля.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков