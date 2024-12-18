https://crimea.ria.ru/20241218/dlya-ochistki-berega-na-kubani-nochyu-podgotovili-desyatki-svetovykh-bashen-1142724944.html

Для очистки берега на Кубани ночью подготовили десятки световых башен

Для очистки берега на Кубани ночью подготовили десятки световых башен - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Для очистки берега на Кубани ночью подготовили десятки световых башен

Очищать территорию берега в Темрюкском районе и Анапе от нефтепродуктов будут и ночью, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Численность группировки на... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T14:47

2024-12-18T14:47

2024-12-18T14:49

разлив нефтепродуктов в черном море

анапа

темрюкский район

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

краснодарский край

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Очищать территорию берега в Темрюкском районе и Анапе от нефтепродуктов будут и ночью, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Численность группировки на Кубани увеличена до 2700 человек, уточнили в МЧС России.Уточняется, что в Темрюкском районе и Анапе собрано почти 80 тонн нефтепродуктов с песком, идет их вывоз для утилизации.Кроме того, привлеченные специалисты и волонтеры убрали мазут с территории более восьми километров.Мониторинг береговой полосы на предмет новых выбросов мазута продолжается постоянно, отметили в краевом оперштабе. Всего в зоне мониторинга 70 километров береговой полосы.Крушение танкеров в Керченском проливе и разлив нефтепродуктовВ воскресенье, 15 декабря, в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". У первого произошел разлом корпуса у мыса Такиль, второй сел на мель в районе мыса Панагия.16 декабря вице-премьер Виталий Савельев, возглавивший рабочую группу по ликвидации последствий аварии, сообщил, что в результате крушения танкеров в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. В связи с этим в четырех населенных пунктах на Кубани введен режим повышенной готовности.17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об обнаружении пятен мазута на побережье. В тот же день к их ликвидации приступили спасатели. В оперштабе во второй половине дня объявили о введении режима ЧС еще в пяти населенных пунктах Кубани.Ранее зампредседателя Крымской региональной природоохранной общественной организации "Экология и Мир" Андрей Артов в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе могут пострадать придонные виды промысловой рыбы, в том числе кефаль, камбала и пеленгас.Все о ситуации с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе читайте по ссылке>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дельфины могут пострадать от разлива мазута в Керченском проливеУченые из Крыма оценили ситуацию в Черном море после разлива мазутаКакая промысловая рыба может пострадать из-за ЧП в Керченском проливе

анапа

темрюкский район

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, анапа, темрюкский район, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), краснодарский край, происшествия