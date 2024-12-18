Для очистки берега на Кубани ночью подготовили десятки световых башен
Очистку берега на Кубани будут вести и ночью – группировка увеличена до 2700 человек
14:47 18.12.2024 (обновлено: 14:49 18.12.2024)
© Оперштаб Краснодарский крайОчистка берега в Краснодарском крае
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Очищать территорию берега в Темрюкском районе и Анапе от нефтепродуктов будут и ночью, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Численность группировки на Кубани увеличена до 2700 человек, уточнили в МЧС России.
"Работы по очистке будут вести и в ночное время – для этого уже подготовили 65 световых башен", – говорится в сообщении оперштаба.
Уточняется, что в Темрюкском районе и Анапе собрано почти 80 тонн нефтепродуктов с песком, идет их вывоз для утилизации.
Кроме того, привлеченные специалисты и волонтеры убрали мазут с территории более восьми километров.
"Спасателями МЧС России и волонтерами собрано почти 67 тонн нефтепродуктов. Всего с начала работ – порядка 80 тонн и очищено более 8 километров черноморского побережья", – сказано в сообщении МЧС.
Мониторинг береговой полосы на предмет новых выбросов мазута продолжается постоянно, отметили в краевом оперштабе. Всего в зоне мониторинга 70 километров береговой полосы.
Крушение танкеров в Керченском проливе и разлив нефтепродуктов
В воскресенье, 15 декабря, в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". У первого произошел разлом корпуса у мыса Такиль, второй сел на мель в районе мыса Панагия.
16 декабря вице-премьер Виталий Савельев, возглавивший рабочую группу по ликвидации последствий аварии, сообщил, что в результате крушения танкеров в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. В связи с этим в четырех населенных пунктах на Кубани введен режим повышенной готовности.
17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об обнаружении пятен мазута на побережье. В тот же день к их ликвидации приступили спасатели. В оперштабе во второй половине дня объявили о введении режима ЧС еще в пяти населенных пунктах Кубани.
Ранее зампредседателя Крымской региональной природоохранной общественной организации "Экология и Мир" Андрей Артов в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе могут пострадать придонные виды промысловой рыбы, в том числе кефаль, камбала и пеленгас.
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