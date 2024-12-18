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Для очистки берега на Кубани ночью подготовили десятки световых башен - РИА Новости Крым, 18.12.2024
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Для очистки берега на Кубани ночью подготовили десятки световых башен
Для очистки берега на Кубани ночью подготовили десятки световых башен - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Для очистки берега на Кубани ночью подготовили десятки световых башен
Очищать территорию берега в Темрюкском районе и Анапе от нефтепродуктов будут и ночью, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Численность группировки на... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T14:47
2024-12-18T14:49
разлив нефтепродуктов в черном море
анапа
темрюкский район
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
краснодарский край
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Очищать территорию берега в Темрюкском районе и Анапе от нефтепродуктов будут и ночью, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Численность группировки на Кубани увеличена до 2700 человек, уточнили в МЧС России.Уточняется, что в Темрюкском районе и Анапе собрано почти 80 тонн нефтепродуктов с песком, идет их вывоз для утилизации.Кроме того, привлеченные специалисты и волонтеры убрали мазут с территории более восьми километров.Мониторинг береговой полосы на предмет новых выбросов мазута продолжается постоянно, отметили в краевом оперштабе. Всего в зоне мониторинга 70 километров береговой полосы.Крушение танкеров в Керченском проливе и разлив нефтепродуктовВ воскресенье, 15 декабря, в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". У первого произошел разлом корпуса у мыса Такиль, второй сел на мель в районе мыса Панагия.16 декабря вице-премьер Виталий Савельев, возглавивший рабочую группу по ликвидации последствий аварии, сообщил, что в результате крушения танкеров в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. В связи с этим в четырех населенных пунктах на Кубани введен режим повышенной готовности.17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об обнаружении пятен мазута на побережье. В тот же день к их ликвидации приступили спасатели. В оперштабе во второй половине дня объявили о введении режима ЧС еще в пяти населенных пунктах Кубани.Ранее зампредседателя Крымской региональной природоохранной общественной организации "Экология и Мир" Андрей Артов в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе могут пострадать придонные виды промысловой рыбы, в том числе кефаль, камбала и пеленгас.Все о ситуации с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе читайте по ссылке&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дельфины могут пострадать от разлива мазута в Керченском проливеУченые из Крыма оценили ситуацию в Черном море после разлива мазутаКакая промысловая рыба может пострадать из-за ЧП в Керченском проливе
анапа
темрюкский район
краснодарский край
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разлив нефтепродуктов в черном море, анапа, темрюкский район, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), краснодарский край, происшествия
Для очистки берега на Кубани ночью подготовили десятки световых башен

Очистку берега на Кубани будут вести и ночью – группировка увеличена до 2700 человек

14:47 18.12.2024 (обновлено: 14:49 18.12.2024)
 
© Оперштаб Краснодарский крайОчистка берега в Краснодарском крае
Очистка берега в Краснодарском крае
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Очищать территорию берега в Темрюкском районе и Анапе от нефтепродуктов будут и ночью, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Численность группировки на Кубани увеличена до 2700 человек, уточнили в МЧС России.

"Работы по очистке будут вести и в ночное время – для этого уже подготовили 65 световых башен", – говорится в сообщении оперштаба.

Уточняется, что в Темрюкском районе и Анапе собрано почти 80 тонн нефтепродуктов с песком, идет их вывоз для утилизации.
Кроме того, привлеченные специалисты и волонтеры убрали мазут с территории более восьми километров.

"Спасателями МЧС России и волонтерами собрано почти 67 тонн нефтепродуктов. Всего с начала работ – порядка 80 тонн и очищено более 8 километров черноморского побережья", – сказано в сообщении МЧС.

Мониторинг береговой полосы на предмет новых выбросов мазута продолжается постоянно, отметили в краевом оперштабе. Всего в зоне мониторинга 70 километров береговой полосы.

Крушение танкеров в Керченском проливе и разлив нефтепродуктов

В воскресенье, 15 декабря, в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". У первого произошел разлом корпуса у мыса Такиль, второй сел на мель в районе мыса Панагия.
16 декабря вице-премьер Виталий Савельев, возглавивший рабочую группу по ликвидации последствий аварии, сообщил, что в результате крушения танкеров в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. В связи с этим в четырех населенных пунктах на Кубани введен режим повышенной готовности.
17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об обнаружении пятен мазута на побережье. В тот же день к их ликвидации приступили спасатели. В оперштабе во второй половине дня объявили о введении режима ЧС еще в пяти населенных пунктах Кубани.
Ранее зампредседателя Крымской региональной природоохранной общественной организации "Экология и Мир" Андрей Артов в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе могут пострадать придонные виды промысловой рыбы, в том числе кефаль, камбала и пеленгас.
Все о ситуации с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе читайте по ссылке>>
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Разлив нефтепродуктов в Черном мореАнапаТемрюкский районНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Краснодарский крайПроисшествия
 
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