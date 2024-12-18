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Более 30 стран снабжают Украину военной техникой – Герасимов
Более 30 стран снабжают Украину военной техникой – Герасимов - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Более 30 стран снабжают Украину военной техникой – Герасимов
Поставки продукции военного назначения Киеву осуществляют более 30 государств, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T14:10
2024-12-18T14:10
2024-12-18T14:10
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Поставки продукции военного назначения Киеву осуществляют более 30 государств, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе брифинга.Он добавил, что с февраля 2022 года Киеву переданы тысячи образцов вооружения и военной техники, а также значительное количество боеприпасов различных типов.Кроме того, продолжается подготовка украинских военнослужащих по стандартам НАТО, обучение прошли свыше 165 тысяч человек, подчеркнул он.Ранее Киев срочно запросил у НАТО еще двадцать систем противовоздушной обороны, заявлял глава украинского МИД Андрей Сибига на полях встречи министров иностранных дел альянса в Брюсселе. По его словам, такая помощь НАТО "поможет избежать блэкаутов" и "усилит энергетическую устойчивость Украины" зимой.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области уничтожены два британских танка ChallengerЗеленский заявил о прибытии на Украину второй партии истребителей F-16Что даст Украине вторая партия самолетов F-16 - эксперт
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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поставки западного оружия украине, украина, оружие, нато, валерий герасимов, генштаб мо рф, новости
Более 30 стран снабжают Украину военной техникой – Герасимов
Более 30 стран поставляют Украине продукцию военного назначения - Герасимов