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Более 30 стран снабжают Украину военной техникой – Герасимов

Более 30 стран снабжают Украину военной техникой – Герасимов - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Более 30 стран снабжают Украину военной техникой – Герасимов

Поставки продукции военного назначения Киеву осуществляют более 30 государств, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T14:10

2024-12-18T14:10

2024-12-18T14:10

поставки западного оружия украине

украина

оружие

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валерий герасимов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Поставки продукции военного назначения Киеву осуществляют более 30 государств, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе брифинга.Он добавил, что с февраля 2022 года Киеву переданы тысячи образцов вооружения и военной техники, а также значительное количество боеприпасов различных типов.Кроме того, продолжается подготовка украинских военнослужащих по стандартам НАТО, обучение прошли свыше 165 тысяч человек, подчеркнул он.Ранее Киев срочно запросил у НАТО еще двадцать систем противовоздушной обороны, заявлял глава украинского МИД Андрей Сибига на полях встречи министров иностранных дел альянса в Брюсселе. По его словам, такая помощь НАТО "поможет избежать блэкаутов" и "усилит энергетическую устойчивость Украины" зимой.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области уничтожены два британских танка ChallengerЗеленский заявил о прибытии на Украину второй партии истребителей F-16Что даст Украине вторая партия самолетов F-16 - эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поставки западного оружия украине, украина, оружие, нато, валерий герасимов, генштаб мо рф, новости