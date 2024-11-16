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В Крыму стало вдвое больше многодетных семей

В Крыму стало вдвое больше многодетных семей - РИА Новости Крым, 16.11.2024

В Крыму стало вдвое больше многодетных семей

В Крыму за 10 лет увеличилось число многодетных семей и составило 33 тысячи. Такие цифры в пресс-центре РИА Новости Крым назвала первый заместитель министра... РИА Новости Крым, 16.11.2024

2024-11-16T09:49

2024-11-16T09:49

2024-11-16T09:20

крым

татьяна гудилко

министерство труда и соцзащиты крыма

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семья

многодетная семья

статистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму за 10 лет увеличилось число многодетных семей и составило 33 тысячи. Такие цифры в пресс-центре РИА Новости Крым назвала первый заместитель министра труда и социальной защиты региона Татьяна Гудилко.Сколько к Крыму многодетных семейПо ее словам, Указ президента России Владимира Путина, который говорит о поддержке многодетных семей, в республике работал и ранее, все меры, указанные в этом документе, в регионе реализовывались."И на сегодняшний день они (меры поддержки – ред.) работают. У нас в Крыму они больше, они емкие", - уточнила она.Меры поддержки многодетныхПеречисляя действующие меры поддержки для многодетных семей, первый замминистра труда и соцзащиты Республики Крым одной из первых назвала такую меру как социальный контракт.Кроме того, существует такая мера поддержки, как государственная социальная помощь, в Крыму она действует с 2014 года."Но мы внесли изменения, и теперь многодетным семьям, помимо государственной социальной помощи, предоставляем также доплату. То есть, если в семье три или четыре ребенка, доплата составляет 25% прожиточного минимума, если более пяти детей - 50% прожиточного минимума, семья может получить и свыше 70 тысяч рублей, если в ней много детей", - добавила представитель профильного министерства.Многодетные семьи имеют льготы на коммунальные услуги, на льготный проезд для детей – не только на поездки по городу и пригороду, но и на междугородние направления. На сегодняшний день более 47 тысяч детей из многодетных семей пользуются льготным проездом, резюмировала Гудилко.Следующая мера поддержки – это школьная форма. На сегодняшний день предоставляется компенсация в размере 30% прожиточного минимума за приобретенную школьную форму. По словам Гудилко, меру поддержки планируется расширить.Кроме того, многодетные семьи могут получить выплаты в размере ста тысяч рублей в рамках так называемой социальной догазификации, чтобы иметь возможность газифицировать свой дом. В этом году соответствующей мерой поддержки воспользовались больше сотни семей.Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности.Семьям, в которых воспитывается двое и больше детей, и оба родителя работают, но при этом среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума, предусмотрена ежегодная выплата. Соответствующий закон ранее подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Усыновление детей из России в страны с разрешенной сменой пола запретилиРоженицы в трудной ситуации могут прийти в "Крымский дом для мамы"Научил радоваться жизни: что симферопольцы думают о роли отца в семье

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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