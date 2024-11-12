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Усыновление детей из России в страны с разрешенной сменой пола запретили - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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Усыновление детей из России в страны с разрешенной сменой пола запретили
Усыновление детей из России в страны с разрешенной сменой пола запретили - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Усыновление детей из России в страны с разрешенной сменой пола запретили
Законопроект, запрещающий усыновлять детей из России гражданами стран, где разрешена процедура смены пола, во втором и третьем чтении приняли депутаты Госдумы... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T14:34
2024-11-12T14:37
государственная дума рф
закон и право
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дети
семья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Законопроект, запрещающий усыновлять детей из России гражданами стран, где разрешена процедура смены пола, во втором и третьем чтении приняли депутаты Госдумы. Информация о этом размещена на сайте законодательного органа.О предстоящем рассмотрении соответствующего документа во вторник утром сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, политика Запада в отношении детей губительна. Возрастные ограничения для юридической смены пола отсутствуют в 10 европейских странах.Кроме того, будет запрещена пропаганда чайлдфри. Соответствующие дополнения в шесть действующих законов, предусматривающих запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ*, смены пола также приняты депутатами во втором и третьем чтениях. Они ограничивают распространение деструктивного контента, пропагандирующего осознанный отказ от рождения детей, в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.В октябре в Госдуме приняли в первом чтении законопроект, запрещающий пропаганду отказа от деторождения. Его поддержали 388 депутатов.* Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризмуСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бездетные или многодетные: какой путь выбирают семьи в РоссииИнститут брака под угрозой: кто виноват и что делатьБолее 800 детей погибли от токсикомании: какой закон рассмотрят в Госдуме
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РИА Новости Крым
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60
государственная дума рф, закон и право, новости, россия, дети, семья, новости
Усыновление детей из России в страны с разрешенной сменой пола запретили

Госдума запретила усыновлять детей из России гражданами стран с разрешенной сменой пола

14:34 12.11.2024 (обновлено: 14:37 12.11.2024)
 
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Ребенок смотрит мультики на телефоне - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Законопроект, запрещающий усыновлять детей из России гражданами стран, где разрешена процедура смены пола, во втором и третьем чтении приняли депутаты Госдумы. Информация о этом размещена на сайте законодательного органа.
О предстоящем рассмотрении соответствующего документа во вторник утром сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Кране важно исключить любое посягательство на возможное изменение пола любым способом на усыновление за рубеж", – заявил Вячеслав Володин.

По его словам, политика Запада в отношении детей губительна. Возрастные ограничения для юридической смены пола отсутствуют в 10 европейских странах.
Кроме того, будет запрещена пропаганда чайлдфри. Соответствующие дополнения в шесть действующих законов, предусматривающих запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ*, смены пола также приняты депутатами во втором и третьем чтениях. Они ограничивают распространение деструктивного контента, пропагандирующего осознанный отказ от рождения детей, в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

"Необходимо сделать все, чтобы новые поколения наших граждан росли ориентированными на традиционные семейные ценности", подчеркнул председатель Госдумы.

В октябре в Госдуме приняли в первом чтении законопроект, запрещающий пропаганду отказа от деторождения. Его поддержали 388 депутатов.
* Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму
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