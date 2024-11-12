https://crimea.ria.ru/20241112/usynovlenie-detey-iz-rossii-v-strany-s-razreshennoy-smenoy-pola-zapretili-1141793350.html

Усыновление детей из России в страны с разрешенной сменой пола запретили

Усыновление детей из России в страны с разрешенной сменой пола запретили - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Усыновление детей из России в страны с разрешенной сменой пола запретили

Законопроект, запрещающий усыновлять детей из России гражданами стран, где разрешена процедура смены пола, во втором и третьем чтении приняли депутаты Госдумы... РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T14:34

2024-11-12T14:34

2024-11-12T14:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Законопроект, запрещающий усыновлять детей из России гражданами стран, где разрешена процедура смены пола, во втором и третьем чтении приняли депутаты Госдумы. Информация о этом размещена на сайте законодательного органа.О предстоящем рассмотрении соответствующего документа во вторник утром сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, политика Запада в отношении детей губительна. Возрастные ограничения для юридической смены пола отсутствуют в 10 европейских странах.Кроме того, будет запрещена пропаганда чайлдфри. Соответствующие дополнения в шесть действующих законов, предусматривающих запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ*, смены пола также приняты депутатами во втором и третьем чтениях. Они ограничивают распространение деструктивного контента, пропагандирующего осознанный отказ от рождения детей, в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.В октябре в Госдуме приняли в первом чтении законопроект, запрещающий пропаганду отказа от деторождения. Его поддержали 388 депутатов.* Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризмуСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бездетные или многодетные: какой путь выбирают семьи в РоссииИнститут брака под угрозой: кто виноват и что делатьБолее 800 детей погибли от токсикомании: какой закон рассмотрят в Госдуме

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, закон и право, новости, россия, дети, семья, новости