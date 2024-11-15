https://crimea.ria.ru/20241115/na-pozhare-v-podmoskove-postradali-pyat-chelovek-1141895279.html

На пожаре в Подмосковье пострадали пять человек

На пожаре в Подмосковье пострадали пять человек - РИА Новости Крым, 15.11.2024

На пожаре в Подмосковье пострадали пять человек

Пять человек пострадали при возгорании в частном жилом доме в Подмосковье, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T22:07

2024-11-15T22:07

2024-11-15T22:19

пожар

происшествия

подмосковье

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Пять человек пострадали при возгорании в частном жилом доме в Подмосковье, сообщает МЧС России.По данным прокуратуры Московской области, горит приют для женщин, пострадавших от насилия."Одинцовская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в здании приюта в деревне Чигасово. По предварительной информации, сегодня около 8 вечера в доме, в котором располается филиал благотворительной организации помощи женщинам, произошло возгорание", - говосрится в сообщении ведомства. В результате происшествия с диагнозом отравление продуктами горения госпитализированы несколько человек, в том числе дети, добавили в прокуратуре. Тушение пожара продолжается."В ходе проверки, проведение которой поручено Одинцовской городской прокуратуре, будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает надзорное ведомство.По предварительной информации возгорание началось в спальне на втором этаже дома.Площадь пожара составляет 300 "квадратов", на месте работают 15 специалистов и 3 единицы техники, уточнило позже МЧС России в своем Telegram-канале.

https://crimea.ria.ru/20240430/silnyy-pozhar-v-podmoskove--evakuirovany-desyatki-chelovek-1136957057.html

подмосковье

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2024

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пожар, происшествия, подмосковье, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)