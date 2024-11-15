https://crimea.ria.ru/20241115/na-pozhare-v-podmoskove-postradali-pyat-chelovek-1141895279.html
На пожаре в Подмосковье пострадали пять человек
На пожаре в Подмосковье пострадали пять человек - РИА Новости Крым, 15.11.2024
На пожаре в Подмосковье пострадали пять человек
Пять человек пострадали при возгорании в частном жилом доме в Подмосковье, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T22:07
2024-11-15T22:07
2024-11-15T22:19
пожар
происшествия
подмосковье
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Пять человек пострадали при возгорании в частном жилом доме в Подмосковье, сообщает МЧС России.По данным прокуратуры Московской области, горит приют для женщин, пострадавших от насилия."Одинцовская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в здании приюта в деревне Чигасово. По предварительной информации, сегодня около 8 вечера в доме, в котором располается филиал благотворительной организации помощи женщинам, произошло возгорание", - говосрится в сообщении ведомства. В результате происшествия с диагнозом отравление продуктами горения госпитализированы несколько человек, в том числе дети, добавили в прокуратуре. Тушение пожара продолжается."В ходе проверки, проведение которой поручено Одинцовской городской прокуратуре, будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает надзорное ведомство.По предварительной информации возгорание началось в спальне на втором этаже дома.Площадь пожара составляет 300 "квадратов", на месте работают 15 специалистов и 3 единицы техники, уточнило позже МЧС России в своем Telegram-канале.
https://crimea.ria.ru/20240430/silnyy-pozhar-v-podmoskove--evakuirovany-desyatki-chelovek-1136957057.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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пожар, происшествия, подмосковье, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
На пожаре в Подмосковье пострадали пять человек
На пожаре в Подмосковье пострадали пять человек
22:07 15.11.2024 (обновлено: 22:19 15.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Пять человек пострадали при возгорании в частном жилом доме в Подмосковье, сообщает МЧС России.
"В деревне Чигасово на 300 квадратах горит частный дом. Предварительно, 5 человек пострадали. На месте работают 15 специалистов и 3 единицы техники", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры Московской области, горит приют для женщин, пострадавших от насилия.
"Одинцовская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в здании приюта в деревне Чигасово. По предварительной информации, сегодня около 8 вечера в доме, в котором располается филиал благотворительной организации помощи женщинам, произошло возгорание", - говосрится в сообщении ведомства.
В результате происшествия с диагнозом отравление продуктами горения госпитализированы несколько человек, в том числе дети, добавили в прокуратуре.
Тушение пожара продолжается.
"В ходе проверки, проведение которой поручено Одинцовской городской прокуратуре, будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает надзорное ведомство.
По предварительной информации возгорание началось в спальне на втором этаже дома.
Площадь пожара составляет 300 "квадратов", на месте работают 15 специалистов и 3 единицы техники, уточнило позже МЧС России в своем Telegram-канале.