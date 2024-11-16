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Дрон взорвался в Калужской области
Дрон взорвался в Калужской области - РИА Новости Крым, 16.11.2024
Дрон взорвался в Калужской области
Утром в субботу в Калужской области взорвался беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T06:59
2024-11-16T06:59
2024-11-16T07:12
калужская область
владислав шапша
взрыв
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
обстрелы всу
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Утром в субботу в Калужской области взорвался беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.По его словам, ЧП произошло на окраине города Людиново.Сейчас на месте работает оперативная группа, создан оперативный штаб для оценки полученных повреждений и оперативного оказания помощи при необходимости, добавил Шапша.В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Крым и Кубань. 36 беспилотников были уничтожены над территорией Краснодарского края, три дрона – над территорией Республики Крым и 10 БПЛА – над акваторией Азовского моря.7 ноября в Хвастовичском районе Калужской области местный житель обнаружил обломки беспилотника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Славянска-на-Кубани – дроны ВСУ пытались атаковать районОбломки упали на жилые дома – что известно об атаке дронов на КубаньНад Крымом отработала система ПВО
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РИА Новости Крым
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калужская область, владислав шапша, взрыв, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, обстрелы всу, безопасность
Дрон взорвался в Калужской области
В Калужской области взорвался беспилотник
06:59 16.11.2024 (обновлено: 07:12 16.11.2024)