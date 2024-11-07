https://crimea.ria.ru/20241107/rabotaet-opergruppa-oblomki-bespilotnika-nashel-zhitel-kaluzhskoy-oblasti-1141688853.html
Работает опергруппа: обломки беспилотника нашел житель Калужской области
Работает опергруппа: обломки беспилотника нашел житель Калужской области - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Работает опергруппа: обломки беспилотника нашел житель Калужской области
Обломки беспилотника обнаружил житель Хвастовичского района Калужской области, на месте работает оперативная группа. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T19:31
2024-11-07T19:31
2024-11-07T19:30
владислав шапша
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
калуга
калужская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Обломки беспилотника обнаружил житель Хвастовичского района Калужской области, на месте работает оперативная группа. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.По словам губернатора, иногда случается так, что после работы ПВО обломки вражеских дронов местные жители обнаруживают раньше оперативных служб.Трогать обломки беспилотников нельзя, поскольку на них может находиться взрывчатка, об их нахождении следует незамедлительно сообщать сотрудникам экстренных служб, напомнил Шапша. Также он попросил жителей и гостей региона быть внимательными и поговорить о потенциальной опасности с детьми.В конце октября житель Калужской области также нашел обломки беспилотника, сообщали местные власти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аэропорт в Дагестане закрыли после атаки беспилотникаСотрудник администрации Лисичанска погиб при атаке дрона в ЛНРБоевики атакуют Энергодар дронами
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владислав шапша, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), калуга, калужская область, происшествия
Работает опергруппа: обломки беспилотника нашел житель Калужской области
Обломки беспилотника в Калужской области нашел местный житель