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Аэропорт в Дагестане закрыли после атаки беспилотника - РИА Новости Крым, 06.11.2024
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Аэропорт в Дагестане закрыли после атаки беспилотника
Аэропорт в Дагестане закрыли после атаки беспилотника - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Аэропорт в Дагестане закрыли после атаки беспилотника
Аэропорт Махачкалы временно закрыт в целях безопасности. Об этом сообщил в Росавиации. РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T10:07
2024-11-06T10:07
дагестан
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
сергей меликов
росавиация
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Аэропорт Махачкалы временно закрыт в целях безопасности. Об этом сообщил в Росавиации."С 08:35 МСК, 06 ноября, временные ограничения введены на работу аэропорта Махачкала. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - сказано в сообщении.По информации главы Дагестана Сергея Меликова, над территорией республики силы ПВО сбили беспилотник, в городе работает оперштаб. Ранее силы ПВО отразили массированную воздушную атаку на Ростовскую область, сообщал ранее глава региона Василий Голубев. 16 беспилотников было уничтожено в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудник администрации Лисичанска погиб при атаке дрона в ЛНР Дроны ВСУ сбиты над Волгоградской, Ростовской и Белгородской областямиБеспилотник упал на нефтебазу в Ставрополье
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дагестан, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), сергей меликов, росавиация, новости
Аэропорт в Дагестане закрыли после атаки беспилотника

В Дагестане временно закрыли аэропорт после атаки беспилотника

10:07 06.11.2024
 
© NewsTeam / Перейти в фотобанкВ аэропорту города Махачкалы
В аэропорту города Махачкалы
© NewsTeam
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Аэропорт Махачкалы временно закрыт в целях безопасности. Об этом сообщил в Росавиации.
"С 08:35 МСК, 06 ноября, временные ограничения введены на работу аэропорта Махачкала. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - сказано в сообщении.
По информации главы Дагестана Сергея Меликова, над территорией республики силы ПВО сбили беспилотник, в городе работает оперштаб.
"Сегодня утром силы противовоздушной обороны уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Работает оперативный штаб, нахожусь на постоянной связи с ответственными органами", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее силы ПВО отразили массированную воздушную атаку на Ростовскую область, сообщал ранее глава региона Василий Голубев. 16 беспилотников было уничтожено в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе.
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ДагестанБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Сергей МеликовРосавиацияНовости
 
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