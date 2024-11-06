https://crimea.ria.ru/20241106/aeroport-v-dagestane-zakryli-posle-ataki-bespilotnika-1141640388.html

Аэропорт в Дагестане закрыли после атаки беспилотника

Аэропорт в Дагестане закрыли после атаки беспилотника - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Аэропорт в Дагестане закрыли после атаки беспилотника

Аэропорт Махачкалы временно закрыт в целях безопасности. Об этом сообщил в Росавиации. РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T10:07

2024-11-06T10:07

2024-11-06T10:07

дагестан

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

сергей меликов

росавиация

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Аэропорт Махачкалы временно закрыт в целях безопасности. Об этом сообщил в Росавиации."С 08:35 МСК, 06 ноября, временные ограничения введены на работу аэропорта Махачкала. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - сказано в сообщении.По информации главы Дагестана Сергея Меликова, над территорией республики силы ПВО сбили беспилотник, в городе работает оперштаб. Ранее силы ПВО отразили массированную воздушную атаку на Ростовскую область, сообщал ранее глава региона Василий Голубев. 16 беспилотников было уничтожено в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудник администрации Лисичанска погиб при атаке дрона в ЛНР Дроны ВСУ сбиты над Волгоградской, Ростовской и Белгородской областямиБеспилотник упал на нефтебазу в Ставрополье

дагестан

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), сергей меликов, росавиация, новости