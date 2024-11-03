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Дроны ВСУ сбиты над Волгоградской, Ростовской и Белгородской областями - РИА Новости Крым, 03.11.2024
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Дроны ВСУ сбиты над Волгоградской, Ростовской и Белгородской областями
Дроны ВСУ сбиты над Волгоградской, Ростовской и Белгородской областями - РИА Новости Крым, 03.11.2024
Дроны ВСУ сбиты над Волгоградской, Ростовской и Белгородской областями
19 вражеских беспилотников уничтожены за ночь над тремя регионами России. Об этом утром в воскресенье сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T07:43
2024-11-03T07:46
министерство обороны рф
новости
волгоградская область
ростовская область
белгородская область
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. 19 вражеских беспилотников уничтожены за ночь над тремя регионами России. Об этом утром в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.16 беспилотников были сбиты над территорией Ростовской области, два – над территорией Белгородской области и один – над территорией Волгоградской области.Накануне над Крымом и другими регионами России сбили 83 беспилотника, в том числе 12 – над территорией Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В лесу под Севастополем грибник нашел западные суббоеприпасыКак работает кассетный суббоеприпас ATACMSДвое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области
волгоградская область
ростовская область
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министерство обороны рф, новости, волгоградская область, ростовская область, белгородская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)
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Дроны ВСУ сбиты над Волгоградской, Ростовской и Белгородской областями

Беспилотники ВСУ сбиты над Волгоградской, Ростовской и Белгородской областями

07:43 03.11.2024 (обновлено: 07:46 03.11.2024)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. 19 вражеских беспилотников уничтожены за ночь над тремя регионами России. Об этом утром в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов", – сказано в сообщении.
16 беспилотников были сбиты над территорией Ростовской области, два – над территорией Белгородской области и один – над территорией Волгоградской области.
Накануне над Крымом и другими регионами России сбили 83 беспилотника, в том числе 12 – над территорией Крыма.
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