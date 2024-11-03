https://crimea.ria.ru/20241103/drony-vsu-sbity-nad-volgogradskoy-rostovskoy-i-belgorodskoy-oblastyami-1141579118.html

Дроны ВСУ сбиты над Волгоградской, Ростовской и Белгородской областями

Дроны ВСУ сбиты над Волгоградской, Ростовской и Белгородской областями - РИА Новости Крым, 03.11.2024

Дроны ВСУ сбиты над Волгоградской, Ростовской и Белгородской областями

19 вражеских беспилотников уничтожены за ночь над тремя регионами России. Об этом утром в воскресенье сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.11.2024

2024-11-03T07:43

2024-11-03T07:43

2024-11-03T07:46

министерство обороны рф

новости

волгоградская область

ростовская область

белгородская область

пво

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. 19 вражеских беспилотников уничтожены за ночь над тремя регионами России. Об этом утром в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.16 беспилотников были сбиты над территорией Ростовской области, два – над территорией Белгородской области и один – над территорией Волгоградской области.Накануне над Крымом и другими регионами России сбили 83 беспилотника, в том числе 12 – над территорией Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В лесу под Севастополем грибник нашел западные суббоеприпасыКак работает кассетный суббоеприпас ATACMSДвое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области

волгоградская область

ростовская область

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, волгоградская область, ростовская область, белгородская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)