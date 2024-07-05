https://crimea.ria.ru/20240705/kak-rabotaet-kassetnyy-subboepripas-atacms-1138616786.html

Как работает кассетный суббоеприпас ATACMS

Как работает кассетный суббоеприпас ATACMS - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Как работает кассетный суббоеприпас ATACMS

РИА Новости специалист по работе с вооружением. РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T09:24

2024-07-05T09:24

2024-07-05T09:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Российские специалисты изучили принцип работы и внутреннее строение суббоеприпасов, которыми оснащена ракета ATACMS. Они смогли установить высоту, при которой эти боеприпасы не срабатывают, рассказал РИА Новости специалист по работе с вооружением.Кассетный суббоеприпас американской ракеты – это шар зеленого цвета величиной с теннисный мяч. По оси его окружности есть небольшие выступы. В дальнобойной ракете ATACMS таких 275 штук. Вскрытие кассеты происходит примерно в 200 метрах над поверхностью грунта. Если кассета открывается штатно, а боеприпас падает и не срабатывает, он продолжает находиться на взводе, и любое перемещение приводит к взрыву. Именно поэтому в случае обнаружения шара зеленого цвета следует перекрыть к нему доступ и вызвать экстренные службы.При падении суббоеприпас накрывают квадрат примерно 400х400 метров, они падают приблизительно на расстоянии пяти метров друг от друга.Ранее стало известно, что российские специалисты изучают секреты ракет ATACMS, которые попали к ним в руки. Они вскрыли корпус и досконально изучили взрыватель ракеты, систему наведения и запуска. Взрывчатые вещества, которые используются в этих ракетах, также переданы на экспертизу.Суббоеприпасы американских ракет ATACMS уже несколько раз были рассыпаны над территорией Севастополя. В частности, именно от них пострадало больше всего людей во время ракетного удара по пляжу в Учкуевке. Власти предупреждают, что при обнаружении суббоеприпасов подходить к ним ни в коем случае нельзя. Следует по возможности перекрыть к ним доступ и вызвать экстренные службы.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крики до сих пор в голове": пострадавший об атаке ВСУ на Севастополь "Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУСуббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракеты atacms, суббоеприпас м74 от ракеты atacms, поставки западного оружия украине, оружие, новости, новости сво, сша, безопасность