https://crimea.ria.ru/20241103/pvo-otrazhaet-massirovannuyu-vozdushnuyu-ataku-na-rostovskuyu-oblast-1141577902.html

ПВО отражает массированную воздушную атаку на Ростовскую область

ПВО отражает массированную воздушную атаку на Ростовскую область - РИА Новости Крым, 03.11.2024

ПВО отражает массированную воздушную атаку на Ростовскую область

Над Ростовской областью идет отражение массированной атаки беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 03.11.2024

2024-11-03T07:00

2024-11-03T07:00

2024-11-03T07:16

ростовская область

василий голубев

новости

пво

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Над Ростовской областью идет отражение массированной атаки беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев.Пострадавших и повреждений на земле нет. Военные продолжают работу, подчеркнул Голубев.В октябре Ростовскую область атаковали дроны неизвестного типа. Накануне над Крымом и другими регионами России сбили 83 беспилотника, в том числе 12 – над территорией Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В лесу под Севастополем грибник нашел западные суббоеприпасыКак работает кассетный суббоеприпас ATACMSДвое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области

ростовская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, василий голубев, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон)