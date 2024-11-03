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ПВО отражает массированную воздушную атаку на Ростовскую область - РИА Новости Крым, 03.11.2024
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ПВО отражает массированную воздушную атаку на Ростовскую область
ПВО отражает массированную воздушную атаку на Ростовскую область - РИА Новости Крым, 03.11.2024
ПВО отражает массированную воздушную атаку на Ростовскую область
Над Ростовской областью идет отражение массированной атаки беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T07:00
2024-11-03T07:16
ростовская область
василий голубев
новости
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Над Ростовской областью идет отражение массированной атаки беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев.Пострадавших и повреждений на земле нет. Военные продолжают работу, подчеркнул Голубев.В октябре Ростовскую область атаковали дроны неизвестного типа. Накануне над Крымом и другими регионами России сбили 83 беспилотника, в том числе 12 – над территорией Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В лесу под Севастополем грибник нашел западные суббоеприпасыКак работает кассетный суббоеприпас ATACMSДвое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области
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ростовская область, василий голубев, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон)
ПВО отражает массированную воздушную атаку на Ростовскую область

Массированная воздушная атака идет на Ростовскую область

07:00 03.11.2024 (обновлено: 07:16 03.11.2024)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Над Ростовской областью идет отражение массированной атаки беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев.
"Силы ПВО отражают массированную воздушную атаку врага. На данный момент над территорией Ростовской области уже уничтожено 16 БПЛА – в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Пострадавших и повреждений на земле нет. Военные продолжают работу, подчеркнул Голубев.
В октябре Ростовскую область атаковали дроны неизвестного типа. Накануне над Крымом и другими регионами России сбили 83 беспилотника, в том числе 12 – над территорией Крыма.
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