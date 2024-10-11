https://crimea.ria.ru/20241011/drony-neizvestnogo-tipa-atakovali-rostovskuyu-oblast-1141006017.html

Дроны неизвестного типа атаковали Ростовскую область

Дроны неизвестного типа атаковали Ростовскую область - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Дроны неизвестного типа атаковали Ростовскую область

В ночь на пятницу украинские боевики в снова попытались атаковать Ростовскую область при помощи беспилотников. Атака была отражена средствами радиоэлектронной... РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T06:00

2024-10-11T06:00

2024-10-11T06:13

ростовская область

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

пво

безопасность

василий голубев

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу украинские боевики в снова попытались атаковать Ростовскую область при помощи беспилотников. Атака была отражена средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.По предварительной информации, пострадавших и разрушений не зафиксировано.Накануне дрон ВСУ был уничтожен в Орловской области. Кроме того, отражена массированная атака на Кубань – силами ПВО были уничтожены 42 вражеских беспилотных летательных аппарата. Еще 15 дронов сбили над Азовским морем и два над Крымом. Всего над регионами России ночью отражена атака 92 БПЛА.В четверг пригород Майкопа республики Адыгея подвергся беспилотной, после чего власти приняли решение, в целях безопасности жителей организовать временную эвакуацию людей из поселка Родникового. К обеду специалисты устранили все последствия обстрела и жители смогли вернуться в свои дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани обнаружены обломки беспилотника – работают спецслужбыВ Майкопе опровергли введение в городе особого положенияМассированная атака дронов на Кубань и Ростовскую область – что известно

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, пво, безопасность, василий голубев, новости