Дроны неизвестного типа атаковали Ростовскую область
Над Ростовской областью нейтрализовали 4 беспилотника неизвестного типа - губернатор
06:00 11.10.2024 (обновлено: 06:13 11.10.2024)
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в автомобиле комплекса РЭБ «Красуха» на окружном этапе конкурса по полевой выучке среди подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу украинские боевики в снова попытались атаковать Ростовскую область при помощи беспилотников. Атака была отражена средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Этой ночью противником предпринята атака ударными БПЛА неустановленного типа по Ростовской области. В ходе отражения атаки средствами радиоэлектронной борьбы нейтрализовано четыре БПЛА севернее Каменска-Шахтинского", - написал он в Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Накануне дрон ВСУ был уничтожен в Орловской области. Кроме того, отражена массированная атака на Кубань – силами ПВО были уничтожены 42 вражеских беспилотных летательных аппарата. Еще 15 дронов сбили над Азовским морем и два над Крымом. Всего над регионами России ночью отражена атака 92 БПЛА.
В четверг пригород Майкопа республики Адыгея подвергся беспилотной, после чего власти приняли решение, в целях безопасности жителей организовать временную эвакуацию людей из поселка Родникового. К обеду специалисты устранили все последствия обстрела и жители смогли вернуться в свои дома.
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