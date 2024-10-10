https://crimea.ria.ru/20241010/nad-krymom-i-azovskim-morem-sbili-17-bespilotnikov-1140975092.html

Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников

Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников

92 украинских беспилотника перехвачены и уничтожены за минувшую ночь над акваторией Азовского моря, а также над Крымом и еще шестью регионами России. Об этом... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T07:59

2024-10-10T07:59

2024-10-10T08:23

безопасность республики крым и севастополя

пво

министерство обороны рф

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. 92 украинских беспилотника перехвачены и уничтожены за минувшую ночь над акваторией Азовского моря, а также над Крымом и еще шестью регионами России. Об этом сообщает Минобороны России.Атака с воздуха отражена над Крымом, Азовским морем, а также над Ростовской и Воронежской областями и Кубанью. Системы противовоздушной обороны работали и на приграничье - над Брянской, Курской, Белгородской областями.Накануне ночью 47 беспилотников были уничтожены над пятью регионами России, 13 из них сбили над акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО сбили украинскую ракету комплекса С-200Массированная атака дронов на Кубань и Ростовскую область – что известноВоздушная цель сбита над Севастополем

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, пво, министерство обороны рф, происшествия