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Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников
Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников
92 украинских беспилотника перехвачены и уничтожены за минувшую ночь над акваторией Азовского моря, а также над Крымом и еще шестью регионами России. Об этом... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T07:59
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безопасность республики крым и севастополя
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. 92 украинских беспилотника перехвачены и уничтожены за минувшую ночь над акваторией Азовского моря, а также над Крымом и еще шестью регионами России. Об этом сообщает Минобороны России.Атака с воздуха отражена над Крымом, Азовским морем, а также над Ростовской и Воронежской областями и Кубанью. Системы противовоздушной обороны работали и на приграничье - над Брянской, Курской, Белгородской областями.Накануне ночью 47 беспилотников были уничтожены над пятью регионами России, 13 из них сбили над акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО сбили украинскую ракету комплекса С-200Массированная атака дронов на Кубань и Ростовскую область – что известноВоздушная цель сбита над Севастополем
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, пво, министерство обороны рф, происшествия
Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников

17 украинских дронов сбиты за ночь над Крымом и Азовским морем – Минобороны

07:59 10.10.2024 (обновлено: 08:23 10.10.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. 92 украинских беспилотника перехвачены и уничтожены за минувшую ночь над акваторией Азовского моря, а также над Крымом и еще шестью регионами России. Об этом сообщает Минобороны России.
Атака с воздуха отражена над Крымом, Азовским морем, а также над Ростовской и Воронежской областями и Кубанью. Системы противовоздушной обороны работали и на приграничье - над Брянской, Курской, Белгородской областями.

"47 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 12 – над Курской, девять – над Ростовской, четыре – над Брянской, по два над территориями Белгородской области и Республики Крым, один – над Воронежской областью и 15 дронов над акваторией Азовского моря", сказано в сообщении.

Накануне ночью 47 беспилотников были уничтожены над пятью регионами России, 13 из них сбили над акваторией Азовского моря.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяПВОМинистерство обороны РФПроисшествия
 
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