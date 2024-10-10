https://crimea.ria.ru/20241010/nad-krymom-i-azovskim-morem-sbili-17-bespilotnikov-1140975092.html
Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников
Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников
92 украинских беспилотника перехвачены и уничтожены за минувшую ночь над акваторией Азовского моря, а также над Крымом и еще шестью регионами России. Об этом... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T07:59
2024-10-10T07:59
2024-10-10T08:23
безопасность республики крым и севастополя
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. 92 украинских беспилотника перехвачены и уничтожены за минувшую ночь над акваторией Азовского моря, а также над Крымом и еще шестью регионами России. Об этом сообщает Минобороны России.Атака с воздуха отражена над Крымом, Азовским морем, а также над Ростовской и Воронежской областями и Кубанью. Системы противовоздушной обороны работали и на приграничье - над Брянской, Курской, Белгородской областями.Накануне ночью 47 беспилотников были уничтожены над пятью регионами России, 13 из них сбили над акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО сбили украинскую ракету комплекса С-200Массированная атака дронов на Кубань и Ростовскую область – что известноВоздушная цель сбита над Севастополем
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безопасность республики крым и севастополя, пво, министерство обороны рф, происшествия
Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников
17 украинских дронов сбиты за ночь над Крымом и Азовским морем – Минобороны
07:59 10.10.2024 (обновлено: 08:23 10.10.2024)