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Силы ПВО сбили украинскую ракету комплекса С-200 - РИА Новости Крым, 09.10.2024
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Силы ПВО сбили украинскую ракету комплекса С-200
Силы ПВО сбили украинскую ракету комплекса С-200 - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Силы ПВО сбили украинскую ракету комплекса С-200
Силы ПВО за сутки сбили украинскую ракету комплекса С-200 и 68 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T13:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Силы ПВО за сутки сбили украинскую ракету комплекса С-200 и 68 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33130 беспилотников, 580 зенитных ракетных комплексов, 18559 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, накануне в Севастополе была объявлена ракетная тревога по баллистике, отработало ПВО. Губернатор Михаил Развожаев сообщил о том, что сбита одна воздушная цель в небе над акваторией в районе Северной стороны. Гражданская инфраструктура не пострадала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздушная цель сбита над Севастополем Ракетная опасность по баллистике объявлена в Севастополе Авиация и блокпосты появятся на въезде в Севастополь 4 октября – причина
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РИА Новости Крым
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россия, новости, министерство обороны рф, новости сво, пво, атаки всу на крым
Силы ПВО сбили украинскую ракету комплекса С-200

Минобороны: средства ПВО сбили украинскую ракету комплекса С-200

13:57 09.10.2024 (обновлено: 15:06 09.10.2024)
 
© AP Photo/ Andrew KanyshchevПуск ракеты С-200 во время учений армии Украины
Пуск ракеты С-200 во время учений армии Украины
© AP Photo/ Andrew Kanyshchev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Силы ПВО за сутки сбили украинскую ракету комплекса С-200 и 68 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбита переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК "С-200" и 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33130 беспилотников, 580 зенитных ракетных комплексов, 18559 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
Как сообщалось, накануне в Севастополе была объявлена ракетная тревога по баллистике, отработало ПВО. Губернатор Михаил Развожаев сообщил о том, что сбита одна воздушная цель в небе над акваторией в районе Северной стороны. Гражданская инфраструктура не пострадала.
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