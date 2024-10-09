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Силы ПВО сбили украинскую ракету комплекса С-200

Силы ПВО сбили украинскую ракету комплекса С-200 - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Силы ПВО сбили украинскую ракету комплекса С-200

Силы ПВО за сутки сбили украинскую ракету комплекса С-200 и 68 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T13:57

2024-10-09T13:57

2024-10-09T15:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Силы ПВО за сутки сбили украинскую ракету комплекса С-200 и 68 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33130 беспилотников, 580 зенитных ракетных комплексов, 18559 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, накануне в Севастополе была объявлена ракетная тревога по баллистике, отработало ПВО. Губернатор Михаил Развожаев сообщил о том, что сбита одна воздушная цель в небе над акваторией в районе Северной стороны. Гражданская инфраструктура не пострадала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздушная цель сбита над Севастополем Ракетная опасность по баллистике объявлена в Севастополе Авиация и блокпосты появятся на въезде в Севастополь 4 октября – причина

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, министерство обороны рф, новости сво, пво, атаки всу на крым