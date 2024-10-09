Массированная атака дронов на Кубань и Ростовскую область – что известно
Массированная атака дронов отражена в Краснодарском крае и Ростовской области
05:59 09.10.2024 (обновлено: 06:19 09.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Пожары и разрушения в жилых домах произошли на Кубани и в Ростовской области после атаки украинских дронов. Об этом сообщили главы регионов.
По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в ночь на среду под ударом врага оказался Щербиновский район.
"В селе Шабельское в результате падения обломков БПЛА в частном домовладении выбило стекла, повреждена газовая труба. В целях безопасности газ перекрыли, возгорание потушено, пострадавших нет", - сообщил он в Telegram-канале.
Глава Ростовской области Василий Голубев отметил, что над регионом в течение ночи были уничтожены 10 беспилотников. Силы ПВО сбили один дрон в районе Новошахтинска и девять - на юго-западе региона.
"В результате падения обломков в Кагальницком районе возник ландшафтный пожар, который был оперативно потушен дежурно-спасательными службами. По предварительным данным, пострадавших нет", - сообщил Голубев в Telegram.
Накануне ночью над Черным морем и Белгородской областью силы противовоздушной обороны сбили 16 беспилотников. Обошлось без жертв и пострадавших.
Днем силы ПВО отбили воздушную атаку на Севастополь. Одна воздушная цель была уничтожена в небе над акваторией в районе Северной стороны города. Ночью в регионе снова объявлялась угроза баллистики.
Как ранее заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, Крымский мост остается приоритетной для киевского режима целью ударов британскими ракетами Storm Shadow.
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности введен в Крыму бессрочно с 3 февраля 2023 года. До этого он действовал определенный срок, после чего указом главы республики его постоянно продлевали.
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