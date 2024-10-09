https://crimea.ria.ru/20241009/drony-atakovali-kuban-i-rostovskuyu-oblast-chto-izvestno-1140946417.html

Массированная атака дронов на Кубань и Ростовскую область – что известно

Массированная атака дронов на Кубань и Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Массированная атака дронов на Кубань и Ростовскую область – что известно

Пожары и разрушения в жилых домах произошли на Кубани и в Ростовской области после атаки украинских дронов. Об этом сообщили главы регионов. РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T05:59

2024-10-09T05:59

2024-10-09T06:19

кубань

ростовская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0b/1130669631_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_99cf00fde8275c9e8587beacde751dc1.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Пожары и разрушения в жилых домах произошли на Кубани и в Ростовской области после атаки украинских дронов. Об этом сообщили главы регионов.По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в ночь на среду под ударом врага оказался Щербиновский район.Глава Ростовской области Василий Голубев отметил, что над регионом в течение ночи были уничтожены 10 беспилотников. Силы ПВО сбили один дрон в районе Новошахтинска и девять - на юго-западе региона.Накануне ночью над Черным морем и Белгородской областью силы противовоздушной обороны сбили 16 беспилотников. Обошлось без жертв и пострадавших. Днем силы ПВО отбили воздушную атаку на Севастополь. Одна воздушная цель была уничтожена в небе над акваторией в районе Северной стороны города. Ночью в регионе снова объявлялась угроза баллистики.Как ранее заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, Крымский мост остается приоритетной для киевского режима целью ударов британскими ракетами Storm Shadow.Высокий ("желтый") уровень террористической опасности введен в Крыму бессрочно с 3 февраля 2023 года. До этого он действовал определенный срок, после чего указом главы республики его постоянно продлевали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетная опасность для Крыма: откуда она исходит и как ее устраняютДиверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаКак защитный "Купол" Херсонщины оберегает Крым от ракет и дронов

кубань

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, ростовская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)