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Крымский мост остается приоритетной целью для Киева – Нарышкин - РИА Новости Крым, 07.10.2024
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Крымский мост остается приоритетной целью для Киева – Нарышкин
Крымский мост остается приоритетной целью для Киева – Нарышкин - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Крымский мост остается приоритетной целью для Киева – Нарышкин
Крымский мост остается приоритетной для киевского режима целью ударов британскими ракетами Storm Shadow, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T15:31
2024-10-07T15:38
сергей нарышкин
крымский мост
новости
служба внешней разведки (свр)
новости крыма
крым
керченский пролив
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост остается приоритетной для киевского режима целью ударов британскими ракетами Storm Shadow, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.По словам Нарышкина, Бернс таким образом озвучил старую англосаксонскую максиму – во что бы то ни стало отрезать России выход к "теплым морям".Глава СВР обратил внимание на непрекращающиеся украинские атаки на Крым, которые осуществляются с помощью западного оружия и систем космической разведки и наведения.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что эффективность защиты Крымского моста от атак с воздуха и морской акватории со стороны ВСУ близка к 100 %, объекту сегодня ничего не угрожает.Теракты на Крымском мосту и восстановление объектаПервый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части транспортного перехода со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась. Впоследствии глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта.Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения. Взрыв повредил автодорожную часть моста. Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов. Движение по мосту в реверсивном режиме запустили уже следующей ночью после атаки.14 сентября для движения автомобилей открыли левую часть моста, на день раньше запланированного срока. Уже в октябре Крымский мост полностью восстановили и открыли движение по всем четырем полосам транспортного перехода. За это время строители демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства ряда общественных и политических деятелей в РФ несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные Центральным разведывательным управлением США.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей нарышкин, крымский мост, новости, служба внешней разведки (свр), новости крыма, крым, керченский пролив, безопасность республики крым и севастополя
Крымский мост остается приоритетной целью для Киева – Нарышкин

Крымский мост остается приоритетной целью для ударов ракетами Storm Shadow – СВР

15:31 07.10.2024 (обновлено: 15:38 07.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоКак российские военнослужащие охраняют ключевые транспортные объекты полуострова – Керченский пролив и Крымский мост
Как российские военнослужащие охраняют ключевые транспортные объекты полуострова – Керченский пролив и Крымский мост - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост остается приоритетной для киевского режима целью ударов британскими ракетами Storm Shadow, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Крымский мост остается приоритетным объектом для атак с помощью британских ракет Storm Shadow. Директор ЦРУ Уильям Бернс на слушаниях в Комитете по разведке Сената США прямо говорил о том, что американская военная помощь Украине даст возможность Киеву продолжать – цитирую – "наносить ощутимый урон России", включая "проникающие удары по Крыму", – сказал глава ведомства на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

По словам Нарышкина, Бернс таким образом озвучил старую англосаксонскую максиму – во что бы то ни стало отрезать России выход к "теплым морям".
Глава СВР обратил внимание на непрекращающиеся украинские атаки на Крым, которые осуществляются с помощью западного оружия и систем космической разведки и наведения.

"В результате удара по пляжу под Севастополем с использованием американских ракет ATACMS 23 июня этого года погибли четыре человека, включая двоих детей, более 150 человек получили ранения", – напомнил Нарышкин.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что эффективность защиты Крымского моста от атак с воздуха и морской акватории со стороны ВСУ близка к 100 %, объекту сегодня ничего не угрожает.

Теракты на Крымском мосту и восстановление объекта

Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части транспортного перехода со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека.
ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась. Впоследствии глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта.
Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения. Взрыв повредил автодорожную часть моста. Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов. Движение по мосту в реверсивном режиме запустили уже следующей ночью после атаки.
14 сентября для движения автомобилей открыли левую часть моста, на день раньше запланированного срока. Уже в октябре Крымский мост полностью восстановили и открыли движение по всем четырем полосам транспортного перехода. За это время строители демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.
В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства ряда общественных и политических деятелей в РФ несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные Центральным разведывательным управлением США.
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Сергей НарышкинКрымский мостНовостиСлужба внешней разведки (СВР)Новости КрымаКрымКерченский проливБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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