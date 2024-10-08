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Два дрона сбиты над Черным морем

Два дрона сбиты над Черным морем - РИА Новости Крым, 08.10.2024

Два дрона сбиты над Черным морем

Российские системы противовоздушной обороны отразили очередную атаку украинских беспилотников на российские регионы. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T07:19

2024-10-08T07:19

2024-10-08T07:31

черное море

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны отразили очередную атаку украинских беспилотников на российские регионы. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что в течение ночи над Черным морем и Белгородской областью были сбиты 16 дронов. Накануне 12 украинских беспилотников были уничтожены над территорией Крыма.В понедельник директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Крымский мост остается приоритетной для киевского режима целью ударов британскими ракетами Storm Shadow. По его словам, об этом свидетельствуют слова директора ЦРУ Уильяма Бернса на слушаниях в Комитете по разведке Сената США, который заявил, что американская военная помощь Украине даст возможность Киеву продолжать "наносить ощутимый урон России", включая "проникающие удары по Крыму".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост остается приоритетной целью для Киева – НарышкинКак защитный "Купол" Херсонщины оберегает Крым от ракет и дроновНад Азовским морем сбили пять дронов

черное море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма