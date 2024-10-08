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Два дрона сбиты над Черным морем - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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Два дрона сбиты над Черным морем
Два дрона сбиты над Черным морем - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Два дрона сбиты над Черным морем
Российские системы противовоздушной обороны отразили очередную атаку украинских беспилотников на российские регионы. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T07:19
2024-10-08T07:31
черное море
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны отразили очередную атаку украинских беспилотников на российские регионы. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что в течение ночи над Черным морем и Белгородской областью были сбиты 16 дронов. Накануне 12 украинских беспилотников были уничтожены над территорией Крыма.В понедельник директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Крымский мост остается приоритетной для киевского режима целью ударов британскими ракетами Storm Shadow. По его словам, об этом свидетельствуют слова директора ЦРУ Уильяма Бернса на слушаниях в Комитете по разведке Сената США, который заявил, что американская военная помощь Украине даст возможность Киеву продолжать "наносить ощутимый урон России", включая "проникающие удары по Крыму".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост остается приоритетной целью для Киева – НарышкинКак защитный "Купол" Херсонщины оберегает Крым от ракет и дроновНад Азовским морем сбили пять дронов
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РИА Новости Крым
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черное море, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Два дрона сбиты над Черным морем

Над Черным морем уничтожены два беспилотника - Минобороны

07:19 08.10.2024 (обновлено: 07:31 08.10.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВсевысотный обнаружитель. Архивное фото
Всевысотный обнаружитель. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны отразили очередную атаку украинских беспилотников на российские регионы. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что в течение ночи над Черным морем и Белгородской областью были сбиты 16 дронов.
"Дежурными средствами ПВО уничтожено шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Четырнадцать БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и два – над акваторией Черного моря.
Накануне 12 украинских беспилотников были уничтожены над территорией Крыма.
В понедельник директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Крымский мост остается приоритетной для киевского режима целью ударов британскими ракетами Storm Shadow. По его словам, об этом свидетельствуют слова директора ЦРУ Уильяма Бернса на слушаниях в Комитете по разведке Сената США, который заявил, что американская военная помощь Украине даст возможность Киеву продолжать "наносить ощутимый урон России", включая "проникающие удары по Крыму".
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