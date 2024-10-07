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Над Крымом сбили 12 беспилотников
Над Крымом сбили 12 беспилотников - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Над Крымом сбили 12 беспилотников
12 украинских беспилотников сбили российские силы ПВО на территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T07:37
2024-10-07T07:37
2024-10-07T07:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. 12 украинских беспилотников сбили российские силы ПВО на территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, шесть беспилотников уничтожены над территорией Курской области и по одному – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе выставили блок-посты для перехвата диверсантов Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияУбежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытия
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, крым, новости крыма, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя
Над Крымом сбили 12 беспилотников
12 беспилотников сбили над Крымом в ночь на понедельник
07:37 07.10.2024 (обновлено: 07:38 07.10.2024)