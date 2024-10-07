https://crimea.ria.ru/20241007/nad-krymom-sbili-12-bespilotnikov-1140887660.html

Над Крымом сбили 12 беспилотников

Над Крымом сбили 12 беспилотников - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Над Крымом сбили 12 беспилотников

12 украинских беспилотников сбили российские силы ПВО на территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T07:37

2024-10-07T07:37

2024-10-07T07:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. 12 украинских беспилотников сбили российские силы ПВО на территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, шесть беспилотников уничтожены над территорией Курской области и по одному – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе выставили блок-посты для перехвата диверсантов Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияУбежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, крым, новости крыма, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя