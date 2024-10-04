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Над Азовским морем сбили пять дронов

Над Азовским морем сбили пять дронов - РИА Новости Крым, 04.10.2024

Над Азовским морем сбили пять дронов

Средства противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на приграничье и южные регионы России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T07:29

2024-10-04T07:29

2024-10-04T07:39

пво

министерство обороны рф

азовское море

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ростовская область

белгородская область

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на приграничье и южные регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что в течение ночи были сбиты и подавлены 18 вражеских дронов.В ночь на пятницу в Воронежской области дрон упал на территорию нефтебазы в Аннинском районе. По данным губернатора региона Александра Гусева, в результате загорелась пустая цистерна. Тушение огня продолжается.По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, утром в пятницу в районе села Песчанокопское средства радиоэлектронной борьбы подавили вражеский ударный БПЛА. Пострадавших нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:113 украинских дронов ликвидированы за ночь над четырьмя регионами РоссииРоссийская ПВО отразила удар ракет ATACMS и снарядов HIMARS125 украинских дронов перехватили над Азовским морем и семью регионами РФ

азовское море

воронежская область

ростовская область

белгородская область

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2024

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