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Над Азовским морем сбили пять дронов
Над Азовским морем сбили пять дронов - РИА Новости Крым, 04.10.2024
Над Азовским морем сбили пять дронов
Средства противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на приграничье и южные регионы России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T07:29
2024-10-04T07:29
2024-10-04T07:39
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на приграничье и южные регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что в течение ночи были сбиты и подавлены 18 вражеских дронов.В ночь на пятницу в Воронежской области дрон упал на территорию нефтебазы в Аннинском районе. По данным губернатора региона Александра Гусева, в результате загорелась пустая цистерна. Тушение огня продолжается.По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, утром в пятницу в районе села Песчанокопское средства радиоэлектронной борьбы подавили вражеский ударный БПЛА. Пострадавших нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:113 украинских дронов ликвидированы за ночь над четырьмя регионами РоссииРоссийская ПВО отразила удар ракет ATACMS и снарядов HIMARS125 украинских дронов перехватили над Азовским морем и семью регионами РФ
азовское море
воронежская область
ростовская область
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пво, министерство обороны рф, азовское море, воронежская область, ростовская область, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы брянской области, обстрелы всу, безопасность, новости, происшествия
Над Азовским морем сбили пять дронов
Над тремя регионами России и Азовским морем уничтожены 18 беспилотников
07:29 04.10.2024 (обновлено: 07:39 04.10.2024)